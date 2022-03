Marco Odermatt remporte la coupe du monde de slalom géant – TOP ONLINE

Avant les deux derniers slaloms géants de cet hiver de Coupe du monde, Odermatt avait 207 points d’avance sur Kristoffersen et ne pouvait plus être poussé par le haut. Il est le premier Suisse en 13 ans et Didier Cuche à recevoir un trophée de verre dans une discipline alpine de base.

Il croit au petit ballon, et dimanche Odermatt pourrait également dissiper les derniers doutes sur le grand ballon. Au classement général, il compte 269 points d’avance sur son plus proche poursuivant, Aleksander Kilde. La 8e place du deuxième slalom géant de Kranjska Gora dimanche lui a suffi pour trancher dans ce combat avant la fin de saison la semaine prochaine à Courchevel/Méribel. 32 points suffiront à étendre l’écart sur la Norvège à un niveau inébranlable.

Comme Kilde n’a pas pris le départ du slalom géant ce week-end en Slovénie et, comme le Suisse central, n’a pas disputé le slalom, il pouvait tout au plus marquer 300 points lors de la dernière épreuve en France. Ensuite, cela ne lui suffira pas même si Odermatt part trois fois bredouille en France et ne livre rien qui compte en descente, en super-G et en slalom géant.

Le deuxième meilleur Suisse samedi à Kranjska Gora était Loïc Meillard, quatrième. Auteur du meilleur temps de la deuxième manche, le Neuchâtelois est passé de la 18e à la 4e position. Meillard, qui n’a jamais bien fait dans un slalom géant de la Coupe du monde cet hiver, n’a pas réussi à terminer sur le podium avec une marge de 36 %. Gino Caviezel a réalisé son deuxième meilleur résultat de la saison en terminant à la 8e place. Justin Murisier a clôturé le succès de la Suisse en occupant la 12ème position.