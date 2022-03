Marcelo Tinelli voyage avec ses quatre enfants aînés : « Ensemble à Paris »

Marcelo Tinelli avec ses enfants (Instagram)

Janvier l’a trouvé profitant des plages de Punta del Este avec sa femme, Guillermina Valdezses cinq enfants, micaela et bougeoir, fruit de son mariage avec Soledad Aquino, François et Juanita, relation avec Paula Oaks, et Laurent de son partenaire actuel avec un homme d’affaires, qui est aussi parfois rejoint par des amis, des gendres et d’autres parents. Cependant, en février Marcelo Tinelli Il fait ses valises et se rend dans l’une de ses villes préférées : Paris.

chauffeur de JeuxAfficher donner un exemple de son parcours en postant quelques photos dans sa story Instagram, mais sans révéler la raison ni qui étaient ses amis. En fait, certains soupçonnent peut-être qu’il a décidé de passer du temps romantique La Saint-Valentin avec la mère de Lolo. Cependant, ce sont plus tard ses filles aînées qui ont vu quelques vues de Paris, se rendant compte qu’elles aussi faisaient partie du jeu.

L’histoire de Mica, Marcelo et Cande sur Instagram

Enfin, dimanche après-midi, Tinelli a décidé de télécharger une photo classique avec la Tour Eiffel en arrière-plan. Et a écrit : « Ensemble à Paris ». sur les cartes postales le conducteur est vu parmi ses enfants plus âgés, Juanita, Cande, Mica et Franqu’il a capturé en ajoutant un emoji coeur rouge à chacun d’eux.

Le message a été immédiatement rempli de likes et de commentaires. « Je les aime de tout mon coeur »Mica a immédiatement écrit. Et Candy ajouta : « C’est super de voyager ensemble. Je vous aime tous ». Mais l’autre personne qui a laissé le message était Luciano El Tirri juin, le cousin de Marcelo, qui avait passé quelques jours avec sa famille en Uruguay. « Photon », a écrit le musicien.

Il convient de noter que de nombreux utilisateurs en service ont souligné à quel point Tinelli et leurs enfants sont chaleureux, depuis hier, le thermomètre a atteint 0 degrés Celsius dans la ville européenne. Alors tout le monde porte des vestes épaisses, des écharpes et des chapeaux. Mais ils sont heureux de pouvoir partager le coucher de soleil dans l’endroit le plus typique de France.

Les messages de Tinelli avec ses enfants

Il y avait aussi ceux qui ont demandé où se trouvaient Guille et le plus jeune enfant de sa famille. Mais l’homme d’affaires a partagé une photo avec Lolo, sa grand-mère, et Dantele fruit d’un précédent mariage avec Sébastien Ortegaavec qui il a aussi Hélène et Paloma. Et il a expliqué via location qu’à cette occasion, il avait décidé de rester en Argentine.

Pendant ce temps, le 24 janvier, Tinelli et Valdes ont passé la journée ensemble à célébrer leur neuvième anniversaire. Et de beaux messages sont dédiés à travers les réseaux sociaux. Guille a été le premier à célébrer avec ses followers à travers ses histoires sur Instagram: « 9 ans avec toi », a-t-il écrit à côté d’une carte postale sur laquelle on les voit s’étreindre et sourire. Le conducteur a republié l’image et a exprimé son amour : « Je t’aime, heureux neuf ans de ma vie ». Cependant, quelques heures plus tard, Marcelo a été amené à lire un message d’un compte qui partage généralement du contenu sur le couple et à le publier : « Joyeux anniversaire! 9 ans de vie partagée, avec un beau fils et la belle famille qu’ils ont réussi à former”.

Les messages romantiques de Guillermina Valdes et Marcelo Tinelli pour leur neuvième anniversaire

« 9 ans ont été des bons et des mauvais moments, où ils ont traversé une crise comme n’importe quel couple, mais ils ont su passer à autre chose. C’est pour vous, pour votre amour et parce qu’il reste encore de nombreuses années d’amour et d’amitié », a conclu la publication à laquelle le chauffeur a répondu. À la suite de leurs messages romantiques, ils ont également reçu les félicitations de leurs abonnés sur leurs comptes respectifs.

CONTINUER LA LECTURE:

La colère de Lizy Tagliani après sa rupture avec Leo Alturria : « Aujourd’hui tu étais bloqué »

Armando Mena Navareño déclare son amour à China Suárez : photos inédites et messages romantiques

L’issue tragique d’Alicia Bruzzo : de graves problèmes de santé et un vœu qu’elle a exaucé avant son départ anticipé