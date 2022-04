Marbelle sans spectateurs après s’être chamaillée avec Francia Márquez et la question du facteur X.

Au moins c’est prouvé dans la vidéo qui circule cette semaine sur les réseaux sociaux et il montre des détails sur ce que Marbelle a présenté, un artiste qui a récemment fait la une des journaux en Colombie après avoir échangé des commentaires avec la candidate à la vice-présidence Francia Márqeuz, qui avoue l’admirer depuis qu’il est apparu dans ‘Factor X’.

Dans sa présentation, l’actrice est également apparue sur scène, chantant pour plusieurs couples et spectateurs. La majeure partie de la scène semblait vide.

Bien qu’il n’y ait aucune certitude quant à la date d’enregistrement de la vidéo. cela montre que Marbella n’a pas de reçus qui ont été enregistrés dans d’autres parties de la Colombie dans certains de leur concert. L’artiste est l’un des plus célèbres de la ranchera et de la musique populaires du pays.

Voici une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux à propos du concert à Villavicencio :

Seuls les hommes d’affaires ont assisté au concert de Marbelle. Quel péchépic.twitter.com/e1opjMHYRE – Maria Niny Echeverry (@Marianiniecheve) 3 avril 2022

Marbella et sa dispute avec Francia Márquez

Actrice et chanteuse devenue importante ces derniers jours en Colombie, non pas à cause de sa musique ou de son talent, mais à cause de la lutte qu’il a entamée avec la formule de vice-président du Pacte d’Histoire.

Le moment le plus récent s’est produit parce que Márquez a répondu à l’une de ses offenses et lui a dit qu’il ne comprenait pas pourquoi la persécution était, s’il l’avait toujours admiré en tant que chanteur. Il a même commenté que lorsqu’il était plus jeune, il a participé à ‘X Factor’, la chaîne RCN, lorsque Marbelle était l’un des juges.

« Chère Marbelle, je ne comprends pas comment tu me détestes sans me connaître, comment tu ne me crois pas si nous n’avons jamais la chance d’être amis. Laissez-moi vous dire qu’au contraire, je vous admire depuis que je suis adolescent », commence-t-il en disant la formule de Gustavo Petro.

Avant de commenter, Marbelle a répondu que, comme en cette saison électorale, elle a encore dit « Non » à Francia Márquez, comme lors du concours RCN.