Marbelle répond à un tweeter l’insultant et demandant la prison pour elle : « Pendejote »

L’artiste a vivement réagi à l’offense qu’il a reçue du tweeter en question, qui l’a attaqué pour croiser le message qu’il avait avec Francia Márquez, la formule du vice-président Gustavo Petro.

Du coup, l’homme a utilisé un adjectif fort pour désigner Maureen Belky Ramírez, comme le vrai nom de la chanteuse de 42 ans.

« Est-ce que ce p est raciste… déjà en prison, poupée gonflable de para-uribisme ? », a d’abord pris le sujet par surprise. A quoi Marbelle a répondu sèchement « non ».

Cependant, la réaction de l’actrice qui n’aimait pas non plus le tweeter, car elle l’a encore réprimandé avec un autre commentaire: « Mais elle s’est coiffée, il ne disait plus rien de raciste, il écrivait juste une seule syllabe. Et c’est tout. »

Face à cette nouvelle agression, la chanteuse n’a pas résisté et a renvoyé l’attaque à ses détracteurs, haussant le ton de ses propos et tombant aussi dans le domaine de la vulgarité.

« Pfff, pauvre güev… Là tu as une seule syllabe : pendejote », nota la femme.

La vérité est que ce n’est pas la première controverse que Marbelle a eue sur le réseau cette semaine, car elle est la protagoniste d’une autre controverse dans laquelle on dit qu’elle est la dernière. le concert de Villavicencio n’avait pas de public, mais il a essayé par tous les moyens de prouver qu’il l’est.

En fait, il a temps de taquiner de ceux qui ont affirmé que « personne » n’avait assisté à leur présentation.

Pas encore, mais il s’est coiffé, il ne dit plus rien de raciste, il écrit juste des syllabes simples. Et c’est tout. – juanpafo (@juanpafo1) 5 avril 2022