manifestation politique à Milan avec +Europe, Radical, Action, Verdi, Volt

Armer la résistance ukrainienne et détruire l’économie oligarchique russe. Ce fut le « signal » de la manifestation de soutien à l’Ukraine, tourmentée par la guerre totale ordonnée par Poutine, dimanche matin à Milan via Mercanti. Des centaines de personnes ont participé à la garnison organisée par + Europa et où les radicaux italiens, Action, Volt, Green Europe (il y avait Elena Grandi, membre du conseil municipal de Milan), en présence également de représentants des Ukrainiens, des Biélorusses et des Géorgiens communautés. Était également présente une femme qui se définissait comme une « russe démocrate » et qui, les larmes aux yeux, s’excusait pour ce que son pays avait fait, traitait Poutine de « fasciste » et rappelait que son grand-père n’avait pas participé à la Seconde Guerre mondiale. pour tout obtenir. ce.

« Nous sommes ici pour défendre la liberté du peuple, ses droits, son libre choix. Nous exigeons la résistance européenne aux armements, accueillons les réfugiés, détruisons l’économie oligarchique russe et, si l’Ukraine veut rejoindre l’OTAN ou l’Union européenne, faisons-le sans hésitation. Non au pacifisme qui met Poutine et l’Otan sur le même plan », a déclaré Valerio Federico, de la direction de +Europa. Il y a eu beaucoup d’interventions politiques : outre le représentant +européen, d’autres partis présents sont également intervenus.

Entre autres interventions, l’intervention d’Alessandro De Nicola, avocat et chroniqueur pour Repubblica, et des journalistes Anna Zafesova (La Stampa) et Massimiliano Melley (MilanoToday). Irina Mantsevich, citoyenne italienne d’origine biélorusse, rappelle que l’opposition à Alexandre Loukachenko était totalement unie pour condamner la guerre, à laquelle malheureusement le régime de Minsk a également participé. Quelle émotion lorsque les Ukrainiens (environ huit mille habitants de Milan) ont pris la parole, se souvenant de la souffrance de leur peuple et avertissant : « Poutine ne s’arrêtera pas avec nous », demandant au monde de soutenir leur combat pour la liberté et la démocratie.

Une autre manifestation est prévue dimanche après-midi, toujours via Mercanti, cette fois organisée directement par la communauté ukrainienne. Cependant, le samedi après-midi, quelque trente mille personnes qui s’étaient unies dans la guerre ont refusé de participer à la procession du Largo Cairoli à la Piazza del Duomo.

Guerre totale

Pendant ce temps, pour le quatrième jour consécutif, il y avait une guerre à grande échelle en Ukraine. Dimanche matin également, les villes de Kharkiv et Kiev se sont réveillées après une nuit de bombardements : des gisements de pétrole et de gaz ont également été touchés. A Kharkiv en particulier, il y eut de violents combats. Vers une heure de l’après-midi, l’Ukraine a publié un communiqué affirmant avoir repris le contrôle de la ville. La Russie a demandé à négocier à ses conditions pour l’instant. Selon presque tous les analystes, Poutine a perdu la guerre en rencontrant une résistance à laquelle il ne s’attendait pas.

360 000 réfugiés

Les réfugiés qui ont réussi à s’enfuir sont désormais au nombre d’environ 360 000, selon diverses sources. Une image virale de la gare de Lviv, samedi soir, avec des milliers de personnes attendant un train pour la Pologne. Mais aussi Odessas assis dans la cour avec des cocktails Molotov faits maison, attendant les envahisseurs, prêts à se battre pour défendre leurs maisons, leurs villes, leurs familles. La Russie a demandé à négocier à ses conditions pour l’instant. Selon presque tous les analystes, Poutine a perdu la guerre en rencontrant une résistance à laquelle il ne s’attendait pas. Dimanche matin, l’Italie et la France ont fermé leur espace aérien à la Russie, suite à des décisions qui ont été prises par de nombreux autres pays européens. Pendant ce temps, de nombreux hommes et garçons de l’étranger sont retournés en Ukraine pour prendre les armes. Et le pays s’est uni autour du président Zelensky, dont le courage et la ténacité font à cette heure l’admiration du monde entier.