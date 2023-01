Manifestation choc des skieurs paralympiques : slalom tongs !

A la fin des Jeux paralympiques, le skieur français Manoël Bourdenx (34 ans) a fait sensation. Elle a commencé le deuxième tour du slalom en tongs et une banderole. Avec cela, il veut se battre pour l’égalité entre les Jeux olympiques et paralympiques.

Les fans et les concurrents sont exposés à un spectacle inhabituel lors du slalom paralympique. Les Français ont choisi une forme inhabituelle de protestation et le plan a fonctionné. Le geste de descendre la colline en short a attiré l’attention de nombreux médias du monde entier. Manoël, 34 ans, a terminé à la vingtième place, même dans la tenue impaire. L’or a ensuite été remporté par son compatriote Arthur Bauchet.

Un grand passionné de surf a payé son passe-temps en 2017. C’est alors qu’il s’est dirigé vers Hawaï pour quelques bonnes vagues. Pourtant, il revient d’un parcours marqué à vie. Sa jambe droite a dû être amputée après une attaque de requin.

« Au moment où j’ai vu le requin, il était trop tard. J’attendais une vague sur mon surf quand il m’a attrapé la jambe. Je l’ai combattu pendant environ 12 secondes, puis il m’a laissé partir. Les vagues qui sont venues plus tard m’ont ramené à la plage. Au début, j’étais furieux contre le requin, alors je l’ai écrasé plusieurs fois, mais il y avait deux enfants qui nageaient à proximité, et si cela ne m’était pas arrivé, il aurait pu les attaquer. Ce serait plus difficile pour moi parce que je me sentirais impuissant », athlète paralympique décrit ce moment déterminant.

