Mané a nommé deux favoris pour gagner au Qatar. Le pourboire correspond-il à Messi ?

Il y a 6 heures, 20/10/2022 18:53

Jakub afka

photo: équipe nationale de football du Sénégal

Représentant

Mané ne manquera pas le Qatar et tentera de progresser avec le Sénégal au moins dans le groupe A, qui comprend également le pays hôte, l’Équateur et les Pays-Bas. Ce sera sa troisième participation à un championnat du monde pour lui-même, et malgré sa grande ambition, il ne parie pas sur son pays pour remporter le titre. Selon lui, il pourrait s’agir d’un défenseur français ou du champion d’Espagne 2010.

« Je ne vois pas le Sénégal comme favori, car il y a d’autres pays devant nous qui ont plus de qualité. Bien sûr, nous voulons représenter notre pays du mieux que nous pouvons et atteindre les huitièmes de finale, mais si je devais choisir un favori, ce serait la France et l’Espagne pour moi. » Mané s’est laissé entendre dans une interview accordée à RMC Sport.

Lionel Messi, la star de l’équipe nationale d’Argentine, partage le même avis, mais il a inclus plus de pays dans son cercle d’experts pour la première place. « Il y aura un certain nombre de grandes équipes dans le championnat qui peuvent réussir. Je n’ai aucun doute sur la force de l’Allemagne, de l’Espagne ou de l’Angleterre, mais si je devais nommer les deux principaux candidats, je citerais probablement le Brésil et la France. » L’attaquant du PSG s’est laissé entendre dans une interview accordée à DirecTV.