Malte est la plus favorable des minorités sexuelles en Europe. Les Tchèques sont en feu

Malte méditerranéenne a obtenu 92% du classement général des 100 et a été en tête du classement pour la septième année consécutive. Les îles sont profondément religieuses, avec environ 98% de la population pratiquant le christianisme. Cependant, le pays a obtenu de bons résultats dans presque tous les aspects, par exemple en ayant des lois strictes contre la discrimination et l’égalité.

Cependant, à la deuxième place, avec un score bien inférieur, se trouvait le Danemark avec 73,78 %. La troisième est la Belgique avec 71,51 %, la quatrième la Norvège avec 68,30 % et la cinquième le Luxembourg avec 68,03 %. La Suède, la France, le Monténégro, l’Islande, le Portugal et l’Espagne ont également affiché des résultats relativement bons.

La position médiane est occupée par l’Angleterre, l’Allemagne, l’Irlande et la Grèce. Les moins de 50 points incluent l’Autriche, la Croatie, la Slovaquie et la Hongrie. Encore plus bas que les deux derniers pays, la République tchèque ne se classe qu’à 25,76 points. Cependant, un certain nombre de pays ont moins bien performé, notamment l’Italie, la Lituanie, la Lettonie et la Moldavie.