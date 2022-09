Maintenant : Le monde dit au revoir à la reine Elizabeth II de Grande-Bretagne.

La cérémonie a été ouverte par le doyen de Westminster, David Hoyle. L’homélie a été prononcée par l’archevêque de Cantorbéry, Justin Welby. La Première ministre Liz Trussová et la secrétaire générale du Commonwealth britannique Patricia Scotland ont également pris la parole lors de la lecture. Le cercueil est placé devant le maître-autel pendant le service.

« Nous nous souvenons avec gratitude de son engagement indéfectible envers la noble mission de la reine d’Angleterre et du Commonwealth », a déclaré Hoyle au début du service.

Peu de temps après que le doyen de Westminster et le chant du Psaume 42 aient été composés pour l’événement, le Premier ministre Truss a donné une lecture de la Bible selon John. Il a choisi le passage où le Christ a promis à ses disciples une place au paradis.

Dans le transept sud de la cathédrale se trouvent des membres de la famille royale, des présidents et premiers ministres du monde entier, dont le président français Emmanuel Macron ou le président américain Joe Biden, assis face au Premier ministre tchèque Petr Fiala.

Les détenteurs de hautes distinctions britanniques – la Croix de Victoria et la Croix de George – d’Angleterre et du Commonwealth britannique ont une place sur le transept nord. À la fin de la cérémonie, God Save the King est joué à la place de God Save the Queen, comme du vivant d’Elizabeth II.

Une fois le service terminé, les porteurs de cercueil ont de nouveau placé le cercueil sur un chariot à canon historique, qui a été remorqué par des membres de la Royal Navy jusqu’à Wellington’s Arch près de Hyde Park, où ils l’ont chargé dans un corbillard. De là, la famille royale est partie pour le château de Windsor, situé à environ 20 miles à l’ouest du palais de Buckingham.

Pour l’arc de Wellington, un cercueil avec les restes d’Elizabeth II. il a voyagé dans un cortège funèbre de l’abbaye de Westminster au palais de Buckingham, qui a été la résidence de la reine pendant 67 ans et le lieu de naissance de son fils, le nouveau roi Charles III.

Karel III marchait derrière le cercueil.

Le roi Charles III marche actuellement derrière la voiture transportant le cercueil à l’abbaye de Westminster avant le début de la cérémonie avec feu la reine. avec ses frères et sœurs, à savoir la princesse Anne, le duc d’York Andrew et le comte de Wessex Edward. Les petits-enfants d’Elizabeth II, à savoir le prince William, le prince Harry et Peter Phillips, marchaient derrière eux.

500 hommes d’État et autres personnalités importantes du monde entier sont venus aux funérailles. Parmi les invités, par exemple, le président américain Joe Biden, le président français Emmanuel Macron, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, ainsi que le Premier ministre tchèque Petr Fiala.

Diffusion en ligne des funérailles de la reine

Les personnes cherchant à sécuriser un endroit pittoresque le long du parcours du cortège funèbre campent sur Whitehall Avenue et le long de Mall Avenue jusqu’au palais de Buckingham depuis dimanche soir. Beaucoup ont apporté des chaises pliantes, des sacs de couchage et des collations chaudes. Ils passeront plus de 12 heures à attendre aux barrages gardés par la police, car le cercueil contenant la dépouille de la reine ne traversera la ville qu’après midi.

Merci et au revoir, lisez les gros titres des journaux

Un grand portrait du défunt roi et des mots comme « merci » et « au revoir ». C’était le motif principal des premières pages des journaux britanniques le jour des funérailles de la reine Elizabeth II. Commentant le correspondant royal de la BBC, aujourd’hui marque la fin de « sept décennies de constance ».

Des images associées au départ de la reine ont fait la une de tous les journaux nationaux, du tabloïd Daily Star au Financial Times. La forme la plus simple a été choisie par le journal Metro, dont la première page était entièrement recouverte d’un portrait de la jeune Elizabeth II, complété uniquement par le logo du média et les mots en grosses lettres : « Merci, madame ».

Plusieurs journaux ont approuvé la photo de la reine, qui a été publiée par Buckingham Palace à la veille des funérailles. Une image prise au château de Windsor pour marquer le « jubilé de platine » d’Elizabeth a capturé le roi avec un grand sourire environ quatre mois avant sa mort.

Magasin fermé

De nombreux commerces de la ville resteront fermés pour les funérailles, d’autres n’ouvriront qu’en fin d’après-midi. Cela s’applique, par exemple, à certains supermarchés ou établissements de restauration rapide. La plupart des théâtres ne diffuseront pas non plus, dont certains ne proposent aux téléspectateurs qu’une retransmission en direct des funérailles de la reine. Par exemple, les chaînes de cinéma Vue et Curzon sont invitées à des projections gratuites, uniquement sur réservation préalable. La plupart des théâtres auraient déjà été vendus au cours du week-end. Une autre possibilité pour regarder les funérailles dans la communauté est la projection sur grand écran à Hyde Park. Les récepteurs de télévision seront allumés toute la journée dans la plupart des restaurants ouverts.

Depuis l’annonce de sa mort le 8 septembre, la reine a presque toujours été présente dans les rues de Londres. Ses portraits sont sur affiches et grands écrans. La plupart des magasins affichent un portrait de la reine dans les vitrines, le grand magasin Fortnum & Mason de Piccadilly Square a assombri toutes les fenêtres de la piéta et le cinéma de Leicester Square propose des photos de la reine jeune et vieille au fil des années. sa naissance et sa mort sur un panneau géant. Les magasins ont été inondés de souvenirs de deuil.