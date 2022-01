« Maintenant c’est mon tour. » Zemmour annoncera bientôt sa candidature à la présidence de la France

Le commentateur français conservateur Eric Zemmour n’a pas encore annoncé officiellement qu’il se présentera à la présidence, mais après sa visite à Londres cette semaine, une interview pour du quotidien Le télégraphe et l’annonce du grand événement le 5 décembre, sans doute.

Eric Zemmour dit ne pas vouloir être un autre candidat marginal qui se présentera au second tour de l’élection présidentielle, comme l’a fait Jean-Marie Le Pen en 2002 contre Jacques Chirac ou sa fille Marine en 2017 contre Emmanuel Macron, et ce sera être fini. Dans une interview au Telegraph, il a un peu clarifié sa candidature et a déclaré que le mandat d’Emmanuel Macron était terminé.

Le carrefour se terminera bientôt. Le 5 décembre, la suite de l’histoire commence au Zénith de #Paris. Viens écrire avec moi ! Lien d’inscription : https://t.co/xjo9sfqK7h – Eric Zemmour (@ZemmourEric)

19 novembre 2021

Suivant les traces de son rival Macron il y a cinq ans, il est parti pour Londres cette semaine pour tendre la main aux riches Français qui travaillent pour la City de Londres et apportent des contributions financières. Agence Bloomberg fournie par Zemmour entrevue, affirmant que la plupart des financiers français à Londres continuent de soutenir la réélection de Macron, mais ont suscité un intérêt, y compris un éventuel soutien financier.

Mais une visite à Londres elle-même n’était pas sans poser de problèmes. Vendredi, Zemmour donnera une conférence à la Royal Institution. Cependant, le public instruit de Londres était terrifié et a décidé d’annuler sa visite à la dernière minute. Ceci est basé sur une lettre écrite par les progressistes verts au maire musulman de Londres, Sadiq Khan. Selon eux, Eric Zemmour n’a pas été accepté à Londres, et qu’annuler ses études à la Royal Institution montrerait que Londres s’opposait fermement à son « attitude haineuse et discriminatoire ». L’institution royale a déclaré que l’événement privé avait été annulé après un « processus normal de diligence raisonnable ». Zemmour a été contraint de déplacer ses conférences au centre de conférence de l’ILEC, qu’il a qualifié de « plus républicain ».

Visite au Parlement britannique. pic.twitter.com/sg2n00lUN2 – Eric Zemmour (@ZemmourEric)

20 novembre 2021

Alors que les recherches de ces derniers mois ont confirmé que le (non)candidat Zemmour a lancé la fusée dans la préférence préélectorale avec un taux de participation d’environ 17% et quelques points d’avance sur son rival Le Pen, ce dernier sondage a souligné l’ordre inverse, notant que Macron gagnerait de manière décisive les deux candidats des droits nationaux. Les autres candidats de droite et de gauche seront laissés pour compte. Les médias français parlent déjà du plafond de soutien qu’a atteint Eric Zemmour. Mais il estime que même s’il y a d’autres candidats, dont Marine Le Pen, il passera au second tour, car selon lui, il s’agit de l’existence de la France. « Pour la France, c’est une question de vie ou de mort. Sans la France, l’Europe est morte », a-t-il déclaré.

Mon entretien avec Bloomberg à Londres. pic.twitter.com/ebt4dRsBAe – Eric Zemmour (@ZemmourEric)

19 novembre 2021

De retour de Londres, Zemmour a annoncé sur son twitter Compte une invitation à un grand rassemblement de ses partisans le 5 décembre à Paris, à la salle de concert du Zenth de Paris, où sa candidature aurait été annoncée et sa campagne électorale officiellement lancée, qui battait son plein depuis six mois.