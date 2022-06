Macron veut sauver la face de Poutine. Nous devons payer – la région sonne de l’Ukraine

Selon Volodymyr Zelenský, le président français Emmanuel Macron « a tenté en vain » un dialogue constructif avec le président russe. Et il n’a pas non plus réussi à trouver une issue à la situation de Vladimir Poutine dans laquelle se trouvait le Kremlin. En regardant le champ de bataille et l’approche globale unifiée du conflit par les puissances occidentales, les analystes estiment que l’actuel dirigeant russe n’a aucun moyen de reculer devant la guerre en Ukraine (détaillé ici).