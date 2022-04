Macron veut plus de justice sociale – et prend sa retraite à 65 ans

A une bonne semaine de l’élection présidentielle en France, les chances de Macron pour le titulaire sont bonnes. Alors qu’il se produisait à Paris, il promettait des primes défiscalisées aux salariés et faisait la promotion de l’Europe.

Mise en scène comme un événement sportif, le président français Emmanuel Macron a rassemblé ses partisans lors de son seul grand événement de campagne samedi. « Nous sommes là pour convaincre (…) pour nos projets d’avenir pour la France et l’Europe », a crié Macron en entrant dans la Défense Arena de Paris, un immense feu d’artifice a été tiré et de nombreux membres du gouvernement ont pris part à la vague La Ola .

« Notre projet pour 2022, c’est la solidarité et le progrès social », a déclaré Macron. « Les travailleurs français ne devraient pas dépenser tout leur salaire pour faire le plein et faire l’épicerie, ce n’est pas juste. » Dès l’été, les salariés devraient pouvoir bénéficier d’une prime de pouvoir d’achat défiscalisée pouvant aller jusqu’à 6.000 euros, a indiqué l’homme de 44 ans, qui brigue un second mandat.

L’âge de la retraite devrait être relevé

Macron a également annoncé une retraite minimale de 1 100 euros et le droit à la garde d’enfants. Les personnes âgées doivent être soutenues afin qu’elles puissent rester plus longtemps chez elles. Après le scandale des plaintes dans les maisons de retraite, le président a annoncé l’embauche de 50 000 infirmières supplémentaires et davantage de contrôles. L’aide aux parents isolés devrait également être augmentée.

Pour financer le renforcement annoncé de l’État-providence et de nouvelles baisses d’impôts, Macron a promis à la France lors de sa campagne électorale de relever l’âge de la retraite de 62 à 65 ans. Un État social et social est impossible si l’État ne produit et ne crée pas de richesse. « Nous devons travailler davantage. » Pour la première fois depuis les années 1970, il était possible d’atteindre le plein emploi en France.

Légère avance sur Le Pen

Macron s’est également engagé passionnément pour l’Europe. L’Europe est la mieux armée pour lutter contre la crise alimentaire qui menace la guerre d’Ukraine et pour maîtriser la crise climatique. « Nous sommes fiers d’être européens et de faire flotter le drapeau européen à côté de notre drapeau national. » Dans le même temps, la France mise sur des politiques indépendantes, des échanges avec d’autres pays et la formation de nouvelles alliances. La foule agitait des drapeaux français et européens et scandait « Président Macron ».

En raison de ses efforts diplomatiques dans la guerre d’Ukraine, Macron était en retard dans la campagne électorale. Il est nettement en tête dans les sondages, mais sa principale challenger, l’extrême droite Marine Le Pen, a récemment rattrapé son retard. Un sondage pour le journal « Le Journal du Dimanche » samedi a vu Macron à 27% et Le Pen à 22%. Les élections auront lieu les 10 et 24 avril.