Le conseiller à la sécurité du Kremlin, Dmitri Rogozine, a envoyé un colis non sollicité en France. Il a donné au président Emmanuel Macron le shrapnel qui lui a transpercé le dos il y a deux semaines dans le Donbass.

L’ancien patron de l’agence spatiale russe Roskosmos Rogozine a fêté son anniversaire fin décembre dans un hôtel de la périphérie sud de Donetsk. Cependant, l’objet supporter la cible de la fusillade et son conseiller ont subi une blessure à la colonne cervicale, et il s’est rendu à Moscou pour se faire soigner.

Le chef russe rapporte que l’état de Rogozine est plus grave que prévu. Rogozin lui-même affirme que la balle l’a presque tué. Selon lui, cependant, les médecins russes ont accompli un « miracle » et l’opération visant à retirer les éclats d’obus du corps a finalement réussi. « Je suis de nouveau en vie et en bonne santé », a annoncé le conseiller.