Macron, Scholz et Draghi arrivent à Kiev pour montrer leur solidarité avec l’Ukraine

Varsovie / Kyiv / Paris – Le président français Emmanuel Macron, le chancelier allemand Olaf Scholz et le Premier ministre italien Mario Draghi sont arrivés à Kiev aujourd’hui. Selon Reuters, le bureau de Macron en a informé. Ils sont partis ensemble dans un train spécial depuis la Pologne, a indiqué la presse. À son arrivée, Macron, dont le pays est désormais président de l’Union européenne, a déclaré aux journalistes qu’il rencontrerait aujourd’hui le président ukrainien Volodymyr Zelensky et interpréterait le message de « solidarité européenne ».

Les médias ont rendu compte des plans de voyage des trois hommes d’État ces derniers jours, mais les sources officielles se sont montrées réticentes pour des raisons de sécurité. Le journal italien La Repubblica a également publié photo politicien dans le train.

Lors de précédentes visites officielles en Ukraine déchirée par la guerre, le Premier ministre tchèque Petr Fiala, son homologue polonais Mateusz Morawiecki et l’ancien chef du gouvernement slovène Janez Jansha ont opté pour le même mode de transport. Entre autres choses, des représentants des trois plus grandes économies de l’Union européenne attendent à Kiev des entretiens avec le président ukrainien Zelensk. Selon l’agence italienne ANSA, le but de la visite était d’exprimer sa solidarité avec l’Ukraine, qui a été envahie par la Russie fin février et où de violents combats se poursuivent.

Selon Reuters, il a fallu plusieurs semaines pour organiser une visite de trois hommes d’État européens à Kiev, car les politiciens ont dû faire face aux critiques de l’Ukraine adressées à leur pays. Kyiv a critiqué l’Allemagne et la France, et dans une moindre mesure l’Italie, pour avoir prétendument retardé son aide à l’Ukraine, ralenti l’approvisionnement en armes et donné la priorité à ses propres intérêts.