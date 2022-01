Macron reconnaît la responsabilité française dans le génocide rwandais – Actualités

Le président français Emmanuel Macron a reconnu jeudi la « responsabilité » de son pays dans le génocide commis au Rwanda en 1994, mais a nié toute implication dans le massacre de quelque 800 000 Tutsis et Hutus modérés.

Qu’est-ce que le génocide au Rwanda a à voir avec la Belgique, la France et les États-Unis ?

« Le tueur qui erre dans les marais, les montagnes, les églises, n’a pas de visage de France. Ce n’est pas un complice », a déclaré Macron dans un discours solennel au Monument du Génocide à Kigali, où sont conservés les restes de quelque 250 000 victimes. .

« Mais la France a un rôle, une histoire et une responsabilité politique au Rwanda. Et elle a un devoir : faire face à l’histoire et reconnaître l’ampleur des souffrances qu’elle a causées au peuple rwandais, faire triompher le silence sur le contrôle de la vérité trop longtemps », admet-il .

« La France n’écoute pas la voix de ceux qui l’ont prévenue, ou surestime son pouvoir en pensant qu’elle pourrait empêcher le pire. La France ne comprend pas qu’en voulant éviter un conflit régional ou une guerre civile, elle soit en réalité du côté de le régime génocidaire », a-t-il ajouté.

« En ignorant les mises en garde des observateurs les plus évidents, la France a assumé une grande responsabilité dans la spirale qui mène au pire, alors même qu’elle tente de l’éviter », a ajouté le président français, qui a déposé une gerbe devant le monument. , avant cela, il s’est immédiatement cambré.

Macron est arrivé ce matin à Kigali pour une visite d’État historique visant à normaliser les relations bilatérales, qui ont été secouées par le génocide de 1994 après que le Rwanda a accusé la France d’être impliquée dans le massacre.

Le président français a été reçu par son homologue rwandais, Paul Kagame, avec qui il tiendra plus tard une conférence de presse.

Cette visite intervient deux mois après la publication d’un rapport officiel d’une commission d’experts mise en place par le Lysée Palace sur le rôle de la France dans le génocide rwandais.

Le rapport note que la politique étrangère française, alors sous la présidence de François Mitterrand, a commis des erreurs « dévastatrices » et « aveugles », mais n’a pas été impliquée dans le massacre de la petite nation africaine.

La France n’a actuellement pas d’ambassadeur au Rwanda, même si son ambassade diplomatique fonctionne normalement et qu’il est prévu de nommer un ambassadeur prochainement pour achever cette « phase finale de normalisation » des relations bilatérales.

Le dernier président français à s’être rendu au Rwanda était Nicolas Sarkozy en février 2010, lors d’une visite au cours de laquelle il a reconnu les « erreurs politiques majeures » de son pays avant et pendant le massacre, bien qu’il n’ait pas visité le monument du génocide.

La France et le Rwanda ont repris leurs relations diplomatiques fin 2009 après une pause de trois ans après que Paris a accusé Kagame et neuf responsables gouvernementaux d’avoir abattu l’avion transportant le président rwandais de l’époque Juvénal Habyarimana et son homologue burundais Cyprien Ntaryamira, tous deux d’ethnie hutu, le 6 avril. 1994. .

Le génocide a commencé au lendemain de l’assassinat du président (que le gouvernement rwandais imputait aux rebelles tutsis du Front patriotique rwandais Kagame), qui a déclenché le massacre de quelque 800 000 Tutsis et Hutus modérés en seulement trois mois, dans l’un des pires génocides de ces dernières années. l’histoire.