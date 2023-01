Macron n’aurait pas dû du tout accepter Babiš en France pour les raisons, a déclaré Marek Hilšer

L’ancien Premier ministre et candidat à la présidentielle Andrej Babiš (ANO) s’envolera pour Paris mardi, trois jours avant le premier tour de l’élection présidentielle. Il sera reçu par le président français Emmanuel Macron à l’Elysée, a déclaré Babiš lors d’un briefing à Průhonice. Il voulait lui parler de l’Europe ou de la guerre en Ukraine. Cependant, plusieurs candidats à la présidence ont mis en garde contre toute ingérence dans les affaires intérieures du pays. Un porte-parole du bureau de Macron a déclaré aujourd’hui à CTK que la visite n’était en aucun cas une expression de soutien à Macron avant les élections.

La réunion durera une demi-heure, a déclaré Babiš. Il a déclaré que, comme le mouvement ANO, le parti Renaissance de Macron fait partie de la faction Renew Europe au Parlement européen. Selon le politologue Jan Kubáček, c’est définitivement une étape avant les élections, les gens connaissent Emmanuel Macron, ils préfèrent les politiciens français et la France est généralement acceptée, a déclaré Kubáček à ČTK. Selon lui, la publication d’aujourd’hui montre qu’Andrej Babiš sort de l’isolement politique. « La rencontre avec Emmanuel Macron a montré au grand public qu’il a encore du prestige politique », a-t-il déclaré.

continuer à lire

Babiš agit principalement dans son propre intérêt. La décision de justice ne change rien, les politiques en conviennent

Lire l’article «

Babiš a également rencontré Macron à l’automne à Prague lors d’un sommet informel de l’UE. Ils ont ensuite évoqué les problèmes de l’Europe, la guerre en Ukraine et la crise énergétique, tandis que le chef du mouvement d’opposition ANO s’est intéressé à la manière dont la France allait résoudre cette crise.

Selon un porte-parole de l’Elysée, la réunion de mardi matin abordera la coordination politique au sein de Renew Europe sur des sujets d’actualité, comme la guerre en Ukraine et ses conséquences économiques. « La réunion n’a rien à voir avec l’élection présidentielle », a déclaré le porte-parole. Il n’a pas voulu répondre à la question de savoir qui avait initié la réunion. Selon lui, la rencontre ne durera pas plus de 45 minutes et devrait commencer vers dix heures du matin.

Environ une semaine avant les élections législatives de 2021, le Premier ministre hongrois Viktor Orbán a rendu visite à Babiš, alors Premier ministre de la République tchèque. Ensemble, ils ont visité, entre autres, la région d’Ústí, où Babiš menait le candidat électoral du mouvement ANO. Le président Miloš Zeman a également reçu Orbán à Lány à cette époque. « Je suis content que les faits comptent toujours. Je souhaite bonne chance à Andrej Babiš. Nous devons continuer à nous battre ! », a déclaré Orbán cet après-midi. Indonésie après que le tribunal de la ville de Prague a acquitté Babiš et son ancien conseiller Jana Nagyová dans l’affaire Čapí hnízdo sans compétence.

Le général Petr Pavel a décrit l’intention de Babiš de rencontrer Macron dans le cadre de la campagne électorale comme une bonne initiative de relations publiques. « Andrej Babiš ira aux élections renforcé par l’électorat Josef Středula, la décision du tribunal et la rencontre avec le président français, plus le risque qu’il réussisse aux élections est grand », a déclaré Pavel à ČTK aujourd’hui. « J’espère qu’il mobilisera les citoyens mécontents pour qu’ils se rendent aux urnes et envoient un adversaire expérimenté au second tour contre Babiš, qui a mené sa bataille la plus dure et peut le vaincre », a-t-il ajouté.

Un autre candidat à la présidence, Pavel Fischer, a déclaré en réponse que Babiš n’oserait pas se présenter aux élections législatives sans le soutien du Premier ministre hongrois Viktor Orbán. « Aujourd’hui, il a dû constater par lui-même que l’orbánisme ne fonctionnait pas, donc je ne suis pas surpris par la nouvelle des tentatives de Babiš d’aller en France pour changer », a écrit ČTK. Selon lui, Macron devait faire de la recherche fondamentale. « Je considère qu’il est inapproprié que le président français accepte le candidat Babiš, qui fait l’objet d’une enquête en France pour des soupçons de blanchiment d’argent et d’évasion fiscale. Cela pourrait apparaître comme une ingérence indue dans la politique intérieure », a-t-il expliqué.

Le sénateur Marek Hilser doute que Macron accepte réellement Babiš en raison de ses objectifs en France. « Cependant, si Macron le rencontrait, ce serait inapproprié, surtout de la part de Macron, car les soupçons d’influencer des élections dans des pays étrangers sont inévitables. Je ne le ferais pas à sa place », a-t-il déclaré.

Selon Karel Diviš, le voyage de Babiš était une tentative de créer l’impression d’une visite et d’une influence d’État. Il a souligné qu’il était dommage que l’ancien Premier ministre n’ait pas pris le temps d’un débat public avec le candidat adverse. « M. Babiš connaît le président Macron et ils discuteront certainement de la situation actuelle en Europe », a répondu Tomáš Zima. Selon Jaroslav Bašta, Babiš a fait plus de visites. « Peut-être qu’il en dira lui-même quelque chose », a-t-il répondu aujourd’hui à ČTK.