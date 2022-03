Macron gagnera les élections en France, selon les sondages. Le Pen paye « coucou »

Si des élections présidentielles en France avaient lieu maintenant, le président actuel, Emmanuel Macron, dirigerait à nouveau le pays. Marine Le Pen, une politicienne d’extrême droite, arrivera en deuxième position, selon l’enquête de Harris Interactive pour le serveur d’économie Challenges. Macron a battu Le Pen aux élections il y a cinq ans.

Macron va gagner au premier tour des élections selon enquête Avec 24% des voix, Le Pen passera de la deuxième place avec 17% au second tour. Presque les mêmes résultats sont venus d’une enquête il y a une semaine. Au deuxième tour décisif des élections, selon de nouveaux sondages, Macron battra Le Pen avec 56 à 44 % des voix.

La candidate républicaine de droite et chef de la région Ile-de-France Valérie Pécresse terminera troisième du premier tour avec 15 %, et l’ancien journaliste politique d’extrême droite Ric Zemmour terminera quatrième avec 14,5 %. La différence entre les deux candidats s’est réduite à seulement un demi-point de pourcentage, indique le site Web Challenges. Zemmour se redonnait ainsi les chances d’accéder à la seconde mi-temps.

Ni l’un ni l’autre du trio Le Pen, Pécresse et Zemmour n’ont réussi à établir un avantage significatif sur leurs adversaires, avec qui ils ont eu du mal à soutenir la foule d’extrême droite. Chacun d’eux a abandonné l’un des sondages précédents en tant qu’opposants à Macron au second tour, mais selon le sondage, aucun d’eux n’a de bonnes chances de le battre.

Pécresse est le candidat le plus vulnérable car sa circonscription est inégale. Alors que plus de 20% des personnes de plus de 50 ans et des retraités voteraient pour, ils ne peuvent pas atteindre les jeunes Français et ne gagnent qu’environ 8%, a déclaré Challenges. Il était impopulaire même parmi les classes inférieures, qui critiquaient les racines et les attitudes de la ville.

Jean-Daniel Lévy, vice-président de Harris Interactive, a comparé Zemmour au coucou prenant le contrôle de l’électorat de Le Pen. « Il parle constamment de l’islam et reprend une partie de l’électorat de Le Pen, qui déplore que leur favori ne soit plus aussi conflictuel sur cette question », a déclaré Lévy. La circonscription de Zemmour est la plus homogène, à peu près égale aux riches et aux pauvres, aux jeunes et aux vieux. Cependant, sa faiblesse est son attitude envers les femmes et les déclarations à leur sujet qui lui ont coûté le soutien de la section féminine de l’électorat.

2421 répondants ont participé au sondage, qui s’est déroulé du 4 au 7 février.

Les élections présidentielles en France auront lieu en avril. Bien que Macron n’ait pas annoncé officiellement qu’il y participerait, sa candidature est généralement attendue.