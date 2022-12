Le président Emmanuel Macron aurait dû dire il y a quelques temps qu’il était très satisfait de son travail concernant l’actuel ministre du Travail dans le gouvernement de Jean Castex. Dans le même temps, on spécule sur le fait que le nouveau gouvernement sera dirigé par une femme – c’est ce que souhaite la majorité des Français dans les sondages d’opinion. Macron, dont l’une des priorités est l’égalité des sexes, est heureux de répondre aux souhaits du public. La première et de loin la dernière femme dans le fauteuil du premier ministre était Edith Cresson il y a plus de trente ans.

Politicienne et fonctionnaire de 61 ans, Elisabeth Bornová a eu une longue carrière à la tête d’entreprises privées ainsi que de bureaux gouvernementaux. Malgré trois postes ministériels, il n’a pas couru jamais auparavant lors d’une élection. Cela ne changera que cette année – lors des élections législatives de juin, il se battra pour un siège parlementaire dans la région du Calvados, dans l’ouest du pays.

L’écologie oui, mais…

Un autre critère important dans le choix d’un Premier ministre est son rapport à l’écologie. Bornéo est également à la hauteur, même si certains Verts ont des réserves à ce sujet. Pourtant, elle ne manque pas d’expérience puisqu’elle a été par le passé directrice de cabinet de la ministre de l’Environnement Ségolène Royal et a dirigé elle-même le département pendant 11 mois. Il a par exemple participé à la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim, introduit une écotaxe sur les billets d’avion, réclamé une taxe sur l’huile de palme et soutenu un référendum sur les propositions climatiques issues de la convention citoyenne.

En revanche, rester partisan du nucléaire dans le mix énergétique retarde même la réduction de sa part. Il a également déçu les écologistes en n’accélérant pas le passage de la route au transport ferroviaire de marchandises dans les bureaux. Le ministre a prôné des petits pas plutôt que des changements écologiques radicaux.

« Nous n’attendons absolument rien du nouveau Premier ministre », a déclaré le chef du Parti vert Julien Bayou à la radio France Inter, ajoutant que ce serait « la continuation de cinq ans à ne rien faire ». Ancienne ministre de l’environnement et responsable de la branche française de l’association Oxfam, Cécile Duflot est actuellement plus ouverte et considère le choix de Bornéo comme une « bonne chose ».

Le nouveau Premier ministre s’engage pour la première fois en politique au Parti socialiste, dans le mouvement de Macron, En avant République ! qu’il a rejoint en 2017. Outre les directions de l’environnement et du travail évoquées ci-dessus, il dirige également le ministère des Transports, mais aussi la RATP, la société qui exploite les transports en commun de Paris.

Même avant cela, il a travaillé dans des postes gouvernementaux inférieurs et a collaboré avec des politiciens socialistes comme Jack Lang ou Lionel Jospin. « C’est un travailleur extraordinaire, extraordinaire, extraordinaire », a décrit Anne Hidalgo, l’actuelle maire de Paris, à Bornéo il y a de nombreuses années. « C’est une femme à l’écoute, avec qui il est facile de travailler », a-t-il loué dans la lettre Midi gratuit Nouveau Premier ministre et député Macron Danièle Hérinová.

Il a resserré les paiements de sécurité sociale

L’opposition, bien sûr, s’est exprimée tout à fait différemment. Le chef du mouvement d’extrême gauche La France récalcitrante, Jean-Luc Mélenchon, a pointé sur Twitter la « politique antisociale » de Kalimantan : en tant que ministre du Travail, il a durci les conditions de versement des prestations sociales, participé à la réforme de la SNCF, qui a également conduit à la suppression de plusieurs lignes plus petites, et favorise également la retraite à 65 ans, dont le président Macron a initialement parlé dans la campagne.

Quotidien Le Monde dans son portrait, il cite également un employé anonyme des transports parisiens qui mentionne des personnes « quittant son bureau en larmes » et le surnom de « Burn-Out » (une allusion à l’épuisement) qu’il a gagné à la RATP. D’un autre côté, les membres du syndicat le considèrent comme un négociateur dur mais juste.

Une critique à son égard est qu’il est trop technocratique et qu’il n’est pas un candidat politique à des fonctions aussi élevées. Cependant, dans son premier discours après avoir été nommé Premier ministre, il a essayé de ressembler à un politicien attendant une élection. Elle a dédié sa nomination aux « petites filles qui veulent réaliser leurs rêves ».

« Je pense qu’il est devenu un politicien. Il ne peut pas être au gouvernement pendant cinq ans sans que cela façonne sa politique. » Selon lui l’ancien premier ministre d’extrême droite Jean-Pierre Raffarin.

Borneová, qui a fait ses études polytechniques à Paris, est issue d’une famille mixte. Sa mère est française de Normandie, son père est issu d’une famille juive russo-polonaise. En 1939, il fuit les nazis de Pologne vers la France, puis est déporté et survit aux horreurs des camps de concentration. En 1950, il a changé son nom de famille de Bornstein en Borne à consonance française. Elle est morte quand Elisabeth était jeune : « Ça n’a pas toujours été facile. J’ai perdu mon père très jeune. Nous sommes seuls avec une mère qui a deux filles et qui n’a pas beaucoup d’argent », a-t-il expliqué à la télévision.

Merci @EmmanuelMacron de sa confiance et de l’honneur qu’il me fait en me nommant Premier ministre. Merci aussi à @JeanCASTEX pour son action ces deux dernières années. Les défis devant nous sont grands. Je crois que c’est l’entière responsabilité. pic.twitter.com/fZ9zxu5S5f — Élisabeth BORNE (@Elisabeth_Borne) 16 mai 2022

On ne sait pas grand-chose de la vie privée du nouveau Premier ministre, mais Borne l’a toujours gardée. Quotidien Libération rapporte qu’elle a épousé l’ingénieur et universitaire Olivier Alix, avec qui elle a eu un fils. Mais le mariage a rompu.