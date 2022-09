Macron et Lavrov se battent pour l’influence en Afrique. Le président français parle de sécurité alimentaire

FLe président français Emmanuel Macron entame une visite de plusieurs jours en Afrique, qu’il avait précédemment identifiée comme l’une de ses priorités diplomatiques. Il compte trois pays africains sur sa liste : le Cameroun, le Bénin et la Guinée-Bissau.

A d’autres moments, peut-être une visite similaire, dont le but, selon l’Elysée, est de renforcer les relations mutuelles, serait appropriée. Mais maintenant, ça attire l’attention. Le ministre russe des Affaires étrangères s’est également rendu en Afrique Sergueï Lavrov, qui se rendra dans quatre pays au total : l’Égypte, l’Éthiopie, l’Ouganda et le Congo. Lavrov essaie de « vendre » sa propagande là-bas, à savoir que la hausse des prix et les pénuries de céréales et de nourriture ne sont pas la Russie, mais l’Ukraine et l’Occident en général.

