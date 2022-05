Macron est le favori du vote

Élection présidentielle française en 2022

Le vote en France aura lieu le dimanche 24 avril entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Actuellement le favori reste le président sortant, voici ce qu’en dit le dernier sondage.

Activez les notifications pour recevoir des mises à jour Élection présidentielle française en 2022

Il ne reste qu’une semaine avant le jour du vote de l’élection présidentielle française, qui aura lieu le dimanche 24 avril. Comme lors du dernier tour de 2017, il y aura un face-à-face entre Emmanuel Macron Et Marine Le Pen. Le favori actuel reste le président sortant, selon les derniers sondages. Notamment, le dernier sondage BVA pour RTL et Orange a déclaré que Macron gagnerait au second tour par 54% contre les dirigeants du Rassemblement National. Par rapport au scrutin précédent, qui s’était déroulé à la veille du premier tour, Macron a gagné un point et a laissé Le Pen de plus en plus entre lui.

Lors de la dernière élection présidentielle, il y a cinq ans, Macron l’avait emporté avec 66,1 % de préférence, contre 33,9 % de challengers. Selon cette enquête, il ira donc à réduire les déchets entre le candidat centriste En Marche et le candidat d’extrême droite. Toujours selon l’enquête, la participation moyenne attendue pour voix ce sera 73%, une part similaire au premier tour. Une partie des voix de l’électeur Jean-Luc Mélenchon, qui a terminé troisième au premier tour, ira à Macron. 30% des Français ayant voté pour un candidat de la gauche radicale penseraient à s’abstenir au second tour, tandis que 22% ont déclaré qu’ils voteraient blanc.

Mais celui qui se rendra aux urnes sera prêt à donner son aval au président sortant. Ou du moins, pour la plupart. En fait, si 30 % votaient pour Macron, il y aurait encore 18 % des électeurs de Mélenchon qui voteraient pour Le Pen. Pour ce qui est de répartition des électeurs en termes d’âge, Macron est largement considéré comme le favori (environ 70%) dans le segment le plus âgé de la population, plus de 70 ans, tandis que dans le segment intermédiaire entre 35 et 49 ans, il y a essentiellement une condition de parité.