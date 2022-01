Macron annonce la mort du chef de l’Etat islamique dans le Grand Sahara | Monde

Il serait responsable de la plupart des attentats au Mali, au Niger et au Burkina Faso. « C’est un autre grand succès dans la lutte contre les groupes terroristes au Sahel », a déclaré le président français.

Sahraoui est un ancien membre du Front Polisario au Sahara et d’Al-Qaïda au Maghreb islamique et a fondé l’EIGS en 2015., un groupe classé par le gouvernement français comme « ennemi prioritaire » dans la région.

Le Sahel est une région d’Afrique qui traverse le continent d’est en ouest, entre le désert du Sahara au nord et la savane soudanaise au sud.

Deux groupes terroristes opèrent dans la région : l’État islamique dans le Grand Sahara (EIGS) et le Groupe de soutien islamiste et musulman, qui est lié à al-Qaïda.

Sahraoui a ordonné, le 9 août 2020 au Niger, l’assassinat de six humanitaires français et du guide et chauffeur nigérian qui les accompagnaient.