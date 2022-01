Macron aime-t-il après 20 ans ? Toujours « frais et radieux », dit un nouveau livre

Dernier livre sur Macron publié fin août et dont l’auteur est Gaël Tchakaloff. L’écrivain du journaliste du magazine a révélé qu’il essayait d’être le plus proche possible du couple présidentiel et de décrire le plus fidèlement possible leur relation. Tchakaloff a ajouté qu’il voulait comprendre le couple, en particulier comment leur relation pouvait être « encore fraîche » même après plus de 20 ans.

« Quand on regarde Brigitte et Emmanuel Macron, la première chose que l’on remarque, c’est l’amour l’un pour l’autre. On ne peut l’ignorer. » a commenté Tchakaloff. C’est l’une des principales raisons pour lesquelles elle a décidé d’écrire son livre, affirmant qu’elle avait initialement l’intention d’écrire exclusivement sur la première dame française. « Je me suis progressivement rendu compte que mes sujets étaient des partenaires, pas seulement Brigitte Macron », il admet.

« Ils agissent comme des adolescents amoureux »

Tchakaloff voulait vraiment écrire sur la première dame qu’il a rencontrée pendant la campagne présidentielle de Macron. Les femmes se sont rapprochées, mais les auteurs ont constaté que Macron et sa relation avec le président étaient indissociables. « Leur amour transcende tout. Chaque fois que quelqu’un mentionne Macron ou sa femme, la première pensée va à leur incroyable histoire. » vysvetlila Tchakaloffova.









Le président français Emmanuel Macron et son épouse Brigitte reçoivent le président chilien Sebastian Piñera. | Reuter



Il n’est pas le seul à dire que l’amour entre Macron était clair et presque « réel » à première vue. « Ce qui est incroyable, c’est qu’ils agissent toujours comme des adolescents amoureux, s’embrassant et se tenant la main. » a déclaré l’auteur d’une des connaissances du président, Gaspard Gantzer.

« La façon dont ils font l’amour est forte et incroyable, mais il y a aussi un côté amusant. Même après deux décennies, ils s’amusent ensemble, ils adorent passer du temps ensemble, rire ensemble et plaisanter. » popsala Tchakaloffova.

« Chaque fois qu’ils se rencontrent, c’est comme s’ils ne s’étaient pas vus depuis au moins trois mois, ils se jettent, s’étreignent, se tiennent la main. Leur relation est très fraîche et brillante même après toutes ces années », a ajouté Tchakaloff. « La honte qui peut être ressentie quand ils voient les deux n’est en fait que de la jalousie. Nous sommes tous un peu jaloux de leur relation », Gantz a continué.

« On rêve tous de la relation qu’ils entretiennent avec Macron »

« Ouais, je pense que nous rêvons tous secrètement de la relation qu’ils ont », Tchakaloff est d’accord avec son opinion. Cependant, en même temps, il a ajouté que toutes les relations ne sont pas comme ça, Macron est très intime. L’auteur n’a pas peur de comparer Macron aux autres premières dames. « Si nous le voyons Michelle obama, Hillary Clinton ou notre propre Claude Pompidou, dont l’accent est mis sur la culture, il faut dire que Brigitte Macron est plus souple. » dit Tchakaloff.

En tant qu’ancien enseignant, Macronová était tellement concentré sur l’éducation qu’il est revenu au département dans un projet qui offrait une éducation à tous les adultes, ils n’ont plus la possibilité de terminer leurs études. Il est à la tête de plusieurs organisations caritatives et fondations et visite régulièrement les hôpitaux et les patients. La Première Dame française s’est ouverte sur le harcèlement à l’école et la lutte contre celui-ci. « Il est la principale raison pour laquelle ils se démarquent autant en tant que couple. » crois Tchakaloff.

Ils ne veulent plus jamais se cacher

« Brigitte Macron est quelqu’un qu’il ne faut pas manquer. C’est une femme passionnée et passionnée par ce qui l’intéresse. C’est pourquoi j’ai un chapitre dans le livre intitulé Leçons. je l’ai vu enseigner Je n’avais pas été témoin d’une telle intensité et d’une telle détermination depuis longtemps. Il était clair pour moi qu’il avait beaucoup sacrifié pour son vrai travail. » selon l’auteur, Macron n’est qu’un enseignant qui considère son métier comme une mission.

« C’est une femme sur tous les fronts, elle est prête à abandonner, à sacrifier son temps et elle-même, mais en même temps, elle n’aime pas attirer l’attention sur elle. Il ne veut pas être au premier plan et il ne veut pas l’attention du public même pour la relation », selon Tchakaloff, Macron ne voulait pas que leur relation soit discutée en public, en même temps, ils ne veulent plus jamais se cacher de personne, comme c’était le cas au début de leur idylle. Le livre Tant qu’on est tous les deus, traduit en tchèque : Pour nous deux, est sorti le 25 août dernier.