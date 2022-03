Macron a simplement appelé le Kremlin et a demandé à Poutine quand il mettrait fin à la guerre. Le héros est Biden, il a nommé la tyrannie d’après son vrai nom, dit Zdechovský

© Maison Blanche

Il estime que le chef de la Maison Blanche, Joe Biden, a donné une dure leçon au chancelier de la République fédérale d’Allemagne, Olaf Scholz, et au président français, Emmanuel Macron. Le vice-président du KDU-ČSL Tomáš Zdechovský a souligné le discours de Varsovie du président américain, dans lequel, selon lui, il a non seulement montré que les États-Unis sont du côté de l’Ukraine et considèrent la Russie comme un gouvernement tyrannique, mais a également montré que certains États européens homme d’État arrêté prudemment autour du Kremlin. « Et Scholz et Macron parlent clairement de ces politiciens. Il leur a dit qu’il ne permettrait jamais à Poutine de lancer des ultimatums, qui malheureusement ont tous deux été tolérés. »

Lisser la rhétorique ne changera pas l’essence du discours

Il était fortement d’accord avec la rhétorique de Biden. « Il a envoyé un signal clair que la Russie était pleine de dents et n’a pas hésité à traiter Poutine de boucher. Il ne pouvait même plus supporter la malédiction. Biden a montré de première main qu’il se bat vraiment pour un monde démocratique. J’aime qu’il a abandonné la diplomatie et appelé la tyrannie en traitant Poutine de boucher. C’est un héros aujourd’hui, car son discours était fort et courageux », ont applaudi les législateurs, qui ont rappelé que Biden n’avait pas hésité à arriver à Rzeszow, en Pologne, qui se trouve à seulement 60 kilomètres du frontière ukrainienne. « Il n’a pas peur de prendre des risques quand il est si près d’une zone de guerre. Il est très intéressé par l’endroit, comment il aide l’armement de l’armée ukrainienne. »

Deux jours après le discours de Biden, les Américains ont adouci le ton, même le président américain, qui a brusquement démenti avoir appelé à un changement de régime en Russie. Il a déclaré dans son discours que l’homologue russe de Vladimir Poutine ne pouvait pas rester au pouvoir. Après avoir critiqué le Kremlin, le secrétaire d’État américain Antony Blinken s’est précédemment exprimé, rassurant la situation sur le fait que la stratégie américaine n’est pas de changer de régime en Russie ou ailleurs dans le monde. Cependant, l’un des Tchèques les plus influents de Bruxelles ne voyait rien de mal à un alignement particulier. « En fait, c’est juste une question de diplomatie, mais l’essence du discours reste la même. Poutine n’est qu’un assassin qui envoie ses soldats et conscrits à la mort, sans expérience ni équipement. Biden appelle clairement le mal, et aucun lissage de la rhétorique ne changera cela. »

Le vice-président de la commission de contrôle budgétaire du Parlement européen a publiquement critiqué les actions du président français Emmanuel Macron lorsqu’il s’est présenté pendant la guerre d’un mois. « L’Europe rit déjà. Il appelle Poutine au Kremlin chaque semaine, lui demandant s’il veut arrêter le conflit en Ukraine, le chef de l’Etat russe lui dit non, alors Macron le remercie et dit qu’il rappellera la semaine prochaine pour voir si Poutine change d’avis. » d’abord de l’Elysée Selon Zdechovsky, le palais pourrait payer le manque d’emphase lors de la prochaine élection présidentielle, dont la première aura lieu le 10 avril. « Le public français n’aime pas sa déclaration selon laquelle, contrairement à Biden, il ne traitera pas Poutine de boucher. J’ai eu l’occasion de regarder une interview de Macron à la télévision française, et je dois dire que l’animateur a expliqué sa colère face à la possibilité qu’il ne se soit pas clairement défini vis-à-vis de Poutine. Il a perdu tout le crédit au cours des quatre dernières semaines. »

L’Europe de l’Est éclipse l’Occident en matière d’armement

Les experts en marketing politique pensent que l’hésitation de Macron devrait être utilisée par son candidat à la présidentielle. « Les gens de l’opposition aux relations publiques devraient prendre note et montrer les images épouvantables de Marioupol dans le débat et montrer que Macron tolère réellement cette inhumanité. » « L’extrémiste de droite et chef du Front national, Marine Le Pen, est pro-russe, soutient Poutine, et pour être honnête, je n’y vois pas un autre lourd fardeau. Dommage que personne ne puisse comprendre le sujet tragique de la candidats. »

Le gestionnaire de crise n’a pas caché son mécontentement que le soutien de l’Europe occidentale pour attaquer l’Ukraine soit insuffisant. « Il faut admettre honnêtement qu’ils ont tous été sauvés par les pays d’Europe de l’Est. La République tchèque et la Pologne en particulier ont été actives. Les deux pays ont envoyé de grandes quantités d’armes et de munitions à l’Ukraine. Les Slovènes n’étaient pas non plus loin derrière. La Suède était encore assez actif depuis le début. l’ouest, mais d’autres sont à la traîne », a-t-il noté. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky était également conscient du faible soutien des grandes puissances et des autres alliés, qui ont de nouveau appelé samedi la communauté internationale à fournir des avions de combat. , des chars et des armes lourdes.

Il voulait l’utiliser principalement pour libérer les habitants de la ville ukrainienne assiégée de Marioupol. « Le défi doit être pris très au sérieux. L’aide actuelle à l’Ukraine peut être très importante, car les Russes ont déjà perdu le contrôle d’une grande partie du territoire qu’ils ont initialement gagné. Je pense que la livraison de l’avion pourrait être très importante. » Un réserviste de l’armée tchèque prétend actuellement qu’autrement les soldats ukrainiens étaient bien entraînés. » Ils n’ont pas fait exception et ont réussi à détruire l’armée russe de sept cents hommes. Alors maintenant, la qualité de l’équipement est la chose principale », a-t-il marmonné.

À Lviv, il s’est précipité six fois pour se cacher dans un abri

Zdechovsky a fait pression pour une action militaire plus dure et des sanctions contre la Russie au Parlement européen. « Afin de ne pas parler uniquement de la sécurité de mon bureau, je suis récemment allé avec l’aide humanitaire de Caritas Znojmo à Lviv et je me suis retrouvé à soixante-dix kilomètres de Kiev. Les villes et les usines bombardées ne peuvent refroidir personne » Après une mission courageuse, il était prêt à rendre compte à ses camarades de la gravité de la situation en Ukraine : « Les gens souffrent là-bas, ils manquent de médicaments, de pansements et de nourriture. Nous les portons tous dans le cadre d’un secours caritatif, mais une soumission ne suffit pas. « Les natifs de Havlíčkův Brod ont également vécu des situations dramatiques à Lviv. « Par exemple, nous avons dû aller au sous-sol six fois parce que l’alarme aérienne a été signalée. Une fois, nous avons dû nous cacher à cinq heures et demie du matin. Les politiciens ont dû se rendre en Ukraine pour se rendre compte que la guerre était vraiment une évidence. , il fallait donc être encore plus dur contre le régime de Poutine et ne pas vraiment se rapprocher des ultimatums. »

Les analystes des médias ont salué le fait que les médias russes ne se soient pas laissés intimider par le bureau de censure russe Roskomnador, qui a averti que les journalistes ne publieraient pas d’interviews avec le président ukrainien Zelensk. Malgré la menace, le rédacteur en chef l’a libéré. Lors d’une réunion avec des journalistes russes, le chef de l’Etat ukrainien a rejeté les fausses affirmations de Moscou selon lesquelles Kiev aurait été le premier à attaquer la partie dominée par les séparatistes du Donbass ukrainien. Le Kremlin a justifié le déclenchement de la guerre contre l’Ukraine par des documents alléguant des préparatifs d’une attaque ukrainienne. « Les journalistes russes ont envoyé un signal clair que leurs lecteurs ont droit à une information gratuite. Il est clair que le pouvoir de Poutine est en déclin. »

Selon les politiciens du KDU-ČSL, certaines parties de la société, y compris certains oligarques, sont bien conscientes que Poutine pousse le pays dans un isolement complet. « La Russie ne peut pas fabriquer ses propres puces, ordinateurs ou voitures, et rien ne peut remplacer ces produits. Il ne s’agit plus seulement de sucre, qui manque dans les magasins locaux. Les appels à la liberté pourraient se faire plus forts du côté russe », a déclaré Tomáš Zdechovský à EuroZprávy.cz.