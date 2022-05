Macron a mentionné les intentions de Poutine lors d’un appel téléphonique. « Le pire est à venir », a-t-il prévenu

Le président français Emmanuel Macron a téléphoné jeudi à son homologue russe Vladimir Poutine pendant environ une heure et demie au sujet de la guerre en Ukraine. Selon lui, Poutine continue de faire pression pour le désarmement et la reddition de l’Ukraine. Il aurait fait preuve d’une grande détermination à poursuivre l’escalade du conflit et à diriger le pays tout entier.

Les deux hommes d’Etat s’étaient parlé au téléphone pour la troisième fois depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, la conversation téléphonique ayant duré jeudi une heure et demie, a rapporté l’agence de presse AFP, faisant référence à l’Elysée.

Selon Macron, Poutine est très déterminé à poursuivre la guerre et son objectif est de prendre le contrôle de tout le pays. La présidence française l’a annoncé dans un communiqué. « Le pire est à venir », a prévenu l’Elysée.

Selon les médias, Poutine aurait dû informer son homologue français que l’opération de l’armée russe se déroulait comme prévu et que la situation empirerait si l’Ukraine n’acceptait pas les conditions. Selon l’Elysée, Vladimir Poutine a insisté sur la démilitarisation et la reddition de l’Ukraine, ce que le président français a jugé inacceptable.

« Il semble clair que Vladimir Poutine est catégorique sur sa position », a déclaré Macron, qui a continué à faire pression pour des sanctions contre la Russie mais a souligné la nécessité d’un « dialogue pacifique ». Cependant, il a trouvé cela très difficile.

Au cours de l’échange, Poutine a critiqué, entre autres, le discours de Macron mercredi à la nation et certaines de ses déclarations sur ce qui se passe en Ukraine. Lors d’un entretien avec son homologue français, Poutine a rejeté les informations sur le bombardement de la capitale ukrainienne Kiev et d’autres villes ukrainiennes, a averti le portail. gazeta.ru en référence aux rapports officiels du Kremlin.

Moscou continue de présenter la guerre en Ukraine comme une opération spéciale, qui se déroule comme prévu et dans laquelle les forces armées russes font tout ce qu’elles peuvent pour protéger la vie de la population civile.

Après l’appel téléphonique avec Vladimir Poutine, Macron a également travaillé en étroite collaboration avec le président ukrainien Volodymyr Zelenysky. Cependant, les détails de leur entretien ne sont pas encore connus.

#RÉSOUDRE Poutine vise à s’emparer de « toute » l’Ukraine : l’aide de Macron après l’appel de Poutine pic.twitter.com/XcMKiBPKwi – Agence de presse AFP (@AFP) 3 mars 2022

