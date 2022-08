Macron a de nouveau prêté serment en tant que président de la France

« Je suis très heureux de la conviction des Français, elle m’engage », a déclaré Macron dans son discours inaugural, dans lequel il a également énuméré ses priorités. « Il faudra agir de manière décisive, au nom de la France et de l’Europe. Il est important d’agir de manière à ce qu’il n’y ait plus d’escalade de la crise ukrainienne, pour soutenir la démocratie et le courage. Nous devons construire une nouvelle paix européenne, » il a dit.

En matière de politique intérieure, l’ancien président a promis de transformer les secteurs de la santé et de l’éducation, de simplifier les règles d’investissement, de lutter pour l’égalité des femmes et des hommes et pour l’environnement. « Je promets de leur donner une planète où il fera mieux vivre et une France qui sera meilleure et plus forte », a-t-il déclaré à la relève dans un discours également entendu par ses prédécesseurs, Nicolas Sarkozy et François Hollande.