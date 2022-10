machine d’impression smvy et cassée. Skiz Scholz et Macron expriment leur désaccord sur la photo

Ce n’est certainement pas la procédure standard. La France et l’Allemagne sont des alliés très proches, ou du moins l’ont toujours été, a commenté la chaîne française France 24. Apparaissant ensemble devant les médias, le chancelier allemand Olaf Scholz l’a confirmé, pour être de nouveau annulé peu après par le président français Emmanuel Macron. Personne ne sait ce qui va se passer jusqu’au tout dernier moment. Au moins, il est très inhabituel pour l’hôte de ne pas partager les communiqués de presse avec le mauvais pays, a indiqué la station.

Quelle est la différence entre l’Allemagne et la France ? Il y avait beaucoup, a-t-il dit, de la rencontre entre Scholz et Macron et des relations mutuelles entre les deux pays au cours des dernières semaines du principal programme d’information allemand ARD Tagesschau.

D’ailleurs, ce jour de semaine, à cause duquel Scholz est allé rencontrer Macron à Paris, devait être un jeu pour détruire l’un des deux gouvernements, ce qui était prévu pour le troisième. Scholz et Macron doivent veiller à l’extérieur à des réunions conjointes pour que la coopération entre les deux pays se passe sans problème.

De plus, il existe des contradictions évidentes entre les deux pays en matière de politique énergétique, lorsque la France, par exemple, a reproché à l’Allemagne de ne pas consulter suffisamment son gouvernement pour compenser les prix de l’énergie, ou sur le gazoduc MidCat, qui, selon l’Allemagne, devrait être modernisé. capacité de transport de gaz entre l’Espagne et la France vers celle-ci.

Notamment les questions liées à la politique de défense. L’Allemagne a augmenté son budget de défense et a réalisé ses achats d’armes aux États-Unis. Par conséquent, il poursuit un système européen de défense antimissile en coopération avec 300 autres pays, dont les États-Unis et la Grande-Bretagne. La France, en revanche, met l’accent sur une coopération étroite en matière de défense, notamment sur le continent européen et les projets militaires franco-allemands.

Pa: nous n’avons aucun problème aujourd’hui

Emmanuel Macron et Olaf Scholz, en tant que personnes des deux plus grands pays européens, ne manquent jamais de montrer leur ignorance : même cela est une réunion privée au bureau à l’occasion de la fête de l’unité allemande, une promenade autour de la porte de Brandebourg au printemps ou deux pouces sur les marches de l’Elysées lors de la première visite étrangère de la nouvelle chancelière. Il y a quelques jours, le groupe a annulé l’un de ses plans pour la première fois. Ainsi, le public exprime sa désapprobation, écrit le correspondant berlinois du quotidien français Le Figaro.

La France, en revanche, garantit le contraire : fusionner les relations entre la France et l’Allemagne ? Il n’en est rien, a déclaré la ministre française des Affaires européennes Laurence Boone avant les heures de travail internes de Scholz et Macron : Le tandem franco-allemand n’a pas du tout faibli, au contraire, il travaille depuis très longtemps, il ajoutée.

Les consultations intergouvernementales franco-allemandes, qui devaient avoir lieu, ont été reportées il y a quelques jours en raison de l’état d’urgence, que les observateurs ont interprété comme un signe de désaccord entre Pa et Berlin. Selon Boones, la raison principale était que les deux parties voulaient un conseil des ministres au complet, mais certains ministres n’étaient pas disponibles, notamment la ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbockov.

L’opinion de Boone, dans plusieurs domaines, par exemple dans la politique de défense, les attitudes face à la crise énergétique dans l’UE ou en matière économique, réside dans la relation entre les deux pays européens victimes. C’est ici que vous coordonnez nos efforts. Ces sujets sont encore compliqués par les liens de l’Allemagne avec la coalition tripartite ; il est difficile de négocier entre ces partis, a déclaré Boone au gouvernement allemand composé des sociaux-démocrates (SPD), des Verts et des libéraux-démocrates (FDP).