Devenir trop chaud

Les négociations de l’accord de défense slovaque avec les États-Unis se sont accompagnées d’une résistance au parlement et de protestations de certains citoyens. Dans quelle mesure la société slovaque est-elle divisée, quel rôle l’ancien Premier ministre Robert Fico a-t-il joué dans l’actualité et comment la perception du président Zuzana aputová, qui a fait appliquer les traités et ratifié les documents dès qu’ils ont été approuvés par le Conseil national, a-t-elle changé ? À 13 ans et plus, nous avons parlé avec le publiciste Martin imečka du Slovaque Denník N.

Selon lui, derrière les protestations anti-américaines, il s’avère que certains Slovaques ne considèrent pas la Russie comme un pays hostile à la région d’Europe centrale et sont par la suite soumis à l’influence de divers sites complotistes. La rhétorique de plusieurs représentants de l’opposition est devenue plus tard un débat houleux. « C’est comme un générateur d’énergie négative, qui a été montré au parlement et c’était un spectacle horrible, car il y a eu des affrontements violents. » expliqué par Martin imečka.

Les extrémistes, selon les mots de Martin imečka, le parti fasciste Kotlebovci-Parti populaire de Naše Slovensko et les sociaux-démocrates de l’ancien Premier ministre Robert Fico ont politiquement profilé la résistance aux accords de défense. Les politiciens actuels du gouvernement disent que la négociation d’un accord avec les États-Unis a commencé à un moment où Fico et ses directives étaient à l’avant-garde du pays. « Il a toujours eu tendance à voir la politique et la géopolitique comme une question de pragmatisme plutôt que de valeurs, et il a toujours sympathisé avec la Russie. Il l’utilise désormais lorsqu’il déplace une partie du public slovaque contre l’Amérique et en même temps pour la Russie. . Il l’a fait très délibérément, car son électorat était le seul qui restait et a essayé de l’exciter. » a déclaré le publiciste imečka. Il a rappelé que Fico ne s’était pas prononcé contre l’accord de défense en tant que Premier ministre, les discussions avaient été interrompues par des désaccords de la coalition du Parti national slovaque de l’époque.

Les partisans de l’accord de défense incluent le président Zuzana Aputová, qui a également imposé une clause d’interprétation indiquant que le document n’implique pas l’établissement d’une base militaire américaine en Slovaquie ou le déploiement possible d’armes nucléaires. Les manifestants ont qualifié le président de traître. « Zuzana Caputova est la plus grande cible de l’opposition. Sa crédibilité en Slovaquie est encore relativement élevée, supérieure à 50 %, mais les partis d’opposition ont réussi à faire du président l’image de l’ennemi de la nation. C’est artificiel, mais aujourd’hui les réseaux sociaux, les sites complotistes et les manifestations devant le Palais présidentiel travaille pour cette partie de la société », Martin imečka a commenté cela.

