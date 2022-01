Lyon vs Paris FC aujourd’hui | Les supporters de l’Olympique Lyonnais prennent d’assaut le terrain de la Coupe de France après la mi-temps | Stade Charléty | VIDÉOS | NCZD | SPORT-TOTAL

Ces derniers mois, le football français a connu des moments graves vis-à-vis des supporters, en raison des mauvaises actions qu’ils ont commises pendant les matchs. Cette fois les fans jeux olympiques de lyon encore une fois les protagonistes, alors qu’ils prenaient d’assaut le terrain lors du match contre le Paris FC pour Coupe de France.

VOIR | Lyon contre Paris FC en direct | Match paralysé par la Coupe de France, via ESPN Play

La rencontre s’était heurtée à quelques ennuis, car les partisans des «Lions» avaient lancé quelques fusées éclairantes contre les fans de la boîte rivale ainsi que contre les responsables de la sécurité. Il y a beaucoup de tension dans ces moments-là, mais cela n’affecte pas la continuité de l’action.

Pourtant, seules 45 minutes ont pu être jouées au stade parisien Charlety, car après la pause un événement embarrassant s’est produit : les supporters lyonnais ont pris d’assaut la pelouse, alors que l’arbitre Jérémy Stinat s’apprêtait à siffler pour recommencer. Par conséquent, ces activités doivent être arrêtées immédiatement.

Les supporters du Paris FC ont fait de même et au bout de quelques minutes, ils sont tous revenus dans les tribunes. À la lumière de ce qui s’est passé, les autorités ont annoncé que le jeu ne reprendrait pas aujourd’hui, mais annonceraient une décision dans les prochaines heures.

En même temps que la nouvelle était connue, les supporters de l’Olympique Lyonnais laissaient une autre image du scandale : ils atteignaient leurs bancs et allumaient des fusées éclairantes. Rappelons que le club a été sanctionné, à cause de ses partisans, en disputant trois matchs à huis clos, en plus d’une déduction d’un point, pour la bouteille contre Dimitri Payet lors du match contre Marseille.