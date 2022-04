lvaro Lemmon, « l’homme crocodile » votera pour Gustavo Petro aux élections

Environ deux mois se sont écoulés depuis la polémique créée avec la vidéo de lvaro Lemmon, ‘l’homme crocodile’, où on le voit vendre des sacs à dos dans l’une des rues de Santa Marta. Un enregistrement qui réveilleToutes sortes de critiques envers l’humoriste et il a même dû clarifier comment sa situation économique étaitavant les rumeurs faisant état de graves problèmes de ressources.

A mis de côté avec humour la polémique autour de la vente du sac à dos et s’est maintenant aventuré dans de nouveaux projets ce qui lui a permis de redevenir le protagoniste du réseau social et de réaliser un profit qui l’a aidé à répondre à ses besoins.

Pourtant, ce dimanche, la vidéo controversée de « l’homme crocodile » a été révélée, mais cette fois pas à cause de sa vie personnelle. Les comédiens encouragés à commenter l’élection présidentielle du 29 mai et sélectionner le candidat de son choix, une décision qui a provoqué toutes sortes de réactions.

Lemmon a choisi Gustavo Petro, le chef du Pacte de l’Histoire, comme candidat de choix, et sa vice-présidente de formule, Francia Márquez. Il a même utilisé la vidéo pour envoyer un message aux dirigeants politiques: « Docteur Petro, ‘Crocodile Man’ vous salue. Je te dis une chose, tu seras le prochain président du pays et je voterai pour toi. Je t’aime tellement et je sais que tu es un sanglier« , il a dit.

De plus, il a le temps de lui dédier un message d’amour en anglais : « Au revoir mon ami. Je t’aime (A plus tard, mon ami. Je t’aime) », sont les mots choquants de « l’homme crocodile ».

La dernière chose connue du célèbre humoriste est qu’il s’est aventuré en tant que chanteur et est entré dans le genre de la musique rock, car la chanson qu’il vient de sortir était connue. le cri « Je ne sais pas comment abandonner » qu’il a monté avec un groupe appelé Unpluggedbanda.

La chanson est une invitation qu’il n’y a pas d’âge, de complication ou d’obstacle à l’abandon du désir ; se battre pour le rêve et que malgré les difficultés il ne faut jamais baisser les bras.