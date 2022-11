L’utilisation d’armes chimiques en Ukraine aura des conséquences pour la Russie, avertit le G7

Münster (Allemagne) – L’utilisation d’armes chimiques, biologiques ou nucléaires en Ukraine aura de graves conséquences pour la Russie, ont averti aujourd’hui les ministres des Affaires étrangères du groupe économique avancé du G7 après des pourparlers en Allemagne. Dans une déclaration finale, les chefs de la diplomatie ont également promis un soutien supplémentaire à l’Ukraine au cours de l’hiver à venir et avec la reprise du pays endommagé par l’invasion russe qui a duré des mois.

« La rhétorique nucléaire irresponsable de la Russie est inacceptable », ont déclaré les ministres dans un communiqué conjoint. « Nous appelons à plusieurs reprises la Russie à mettre immédiatement fin à son agression contre l’Ukraine et à retirer ses troupes et son équipement », a déclaré le chef de la diplomatie. Ils ont également condamné les récentes attaques de la Russie contre les infrastructures ukrainiennes et « la terreur contre la population civile ». Le G7 veut tenir la Russie responsable de ces crimes contre l’humanité.

Les pays du G7 veulent continuer à exercer une pression économique sur la Russie et les autres pays qui ont décidé de soutenir Moscou dans son agression. « Nous continuerons d’imposer des sanctions économiques à la Russie et à d’autres pays, individus ou entités fournissant un soutien militaire à la guerre d’agression de Moscou », ont déclaré les responsables dans le document. Le communiqué cite l’exemple des sanctions contre l’Iran qui, selon l’Occident, fournit à la Russie le véhicule aérien sans pilote Shahed-136 et, selon les médias, envisage également la livraison d’autres armes.

Le groupe du G7 est prêt à continuer « de soutenir l’Ukraine dans les aspects financiers, humanitaires, de défense, politiques, techniques et juridiques », promet le communiqué. Il a également apprécié l’héroïsme de l’Ukraine face à l’agression russe injustifiée.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré après la réunion que le Groupe des Sept se concentrait davantage sur son soutien en matière de sécurité pour aider l’Ukraine à se défendre contre les attaques russes sur son réseau énergétique. « Le G7 a convenu de créer un nouveau groupe de coordination pour aider à préparer, restaurer et défendre le réseau énergétique ukrainien – le réseau qui a été brutalement endommagé par le président Poutine », a souligné Blinken.

La déclaration a également critiqué les efforts de la Russie pour répandre la désinformation, accusant notamment Kiev d’utiliser éventuellement des soi-disant bombes sales. L’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) a confirmé que ces allégations sont sans fondement. Par conséquent, le document final de la réunion a déclaré que la lutte contre la désinformation russe devait se poursuivre.

Outre l’Allemagne, le G7 comprend également la France, l’Italie, le Japon, le Canada, les États-Unis et le Royaume-Uni, l’Allemagne assurera la présidence jusqu’à la fin de l’année. Blinken a déclaré sur Twitter après la réunion que « cette coopération transatlantique est la clé pour résoudre les problèmes mondiaux »

La réunion de deux jours du groupe des ministres des Affaires étrangères du G7 à Münster, en Allemagne, se termine aujourd’hui. Outre l’invasion de l’Ukraine par la Russie, les principaux sujets sont le changement climatique, l’énergie, les soins de santé et la politique étrangère dans la région indo-pacifique et en Afrique.