La Belgique est la première. C’est au début de l’alphabet, donc la présidence historiquement numéro un de l’Union européenne est tombée le 1er janvier 1958 pour être exact à un pays discret commençant par B. Depuis lors, il a présidé onze fois de plus.

Ce n’est que la deuxième fois que cette tâche attend la République tchèque. Le premier est révolu depuis longtemps et maintenant tout le monde se demande comment le second va se passer. Cependant, la question est de savoir quel poids pèse réellement la présidence et si la présidence de l’État peut faire une différence au final. Selon les législateurs tchèques, c’est possible.