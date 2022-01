© YouTube Radio-Canada Info capture d’écran

L’Union européenne « n’a rien dit » sur l’Ukraine, « est nulle » et n’a donc pas été invitée à se joindre aux négociations américano-russes en Ukraine – a estimé mercredi le chef du parti Union maritime nationale (RN) Le Pen.

Critique de l’action du gouvernement français

Il a également annoncé que s’il remporte les élections, les allocations familiales « seront réservées exclusivement aux Français », et il souhaite inclure dans la constitution des dispositions qui distinguent les privilèges des Français et des étrangers.

Les candidats au Conseil de surveillance évaluent également avec acuité les activités des organisations non gouvernementales dans le domaine du recrutement de travailleurs migrants indonésiens.

Parfois, ils sont les compagnons des passeurs. (…) Récemment, j’étais à Mayotte. Les habitants de Mayotte manifestent contre l’organisation Cimade, qui organise l’afflux de migrants en provenance des Comores

a déclaré Le Pen dans une interview accordée à BFM TV.

Le Pen a également critiqué le gouvernement pour sa politique anti-inflationniste consistant à « geler » les prix de l’électricité et du gaz pendant 6 mois. Proposer une réduction permanente de la taxe sur les carburants.

Il a également souligné aux autorités actuelles qu’elles avaient modifié les protocoles d’assainissement des écoles trois fois en 8 jours, qualifiant la politique du gouvernement envers les enfants pendant la pandémie d’« abus ».

Pourparlers sur l’Ukraine sans l’Union européenne

Sur le plan de la politique étrangère de l’UE et de la France, Le Pen a critiqué l’absence d’invitation de représentants de l’UE aux pourparlers américano-russes en Ukraine mardi et la faiblesse politique de l’UE et de la France.

Le Pen est candidat à la présidentielle en France, dont le premier tour aura lieu le 10 avril. À l’instar de Jean-Luc Mélenchon, chef de l’éditorialiste français d’extrême gauche et droite Eric Zemmour, il a déclaré avoir eu beaucoup de mal à obtenir les 500 signatures de maires nécessaires pour soumettre formellement sa candidature à la commission électorale.

Dans un récent sondage réalisé par l’Institut Elabe pour BFM TV et le journal « L’Express », Le Pen a obtenu 17% au premier tour de scrutin. voter, tout comme la candidate républicaine de centre-droit Valérie Pécresse. Le président sortant Emmanuel Macron a entre 22,5 et 23% dans l’étude. Support. Deux candidats entreront au second tour des élections, prévu le 24 avril.

