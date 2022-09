L’Union européenne a reçu la réponse de l’Iran à une proposition de renouvellement de l’accord sur le programme nucléaire

Le projet de renouvellement de l’accord JCPOA a été élaboré par la diplomatie européenne après des négociations indirectes entre Téhéran et Washington, qui ont duré 16 mois. Il l’a remis aux participants aux négociations en août, et depuis lors, l’Iran et les États-Unis ont commenté le texte une fois. Cette semaine, le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amirabdollahian, a déclaré que Téhéran avait besoin de plus d’assurances de la part de Washington, comme que les autres administrations américaines n’arrêteraient pas à nouveau l’accord, comme il l’avait fait en 2018 sous le président Donald Trump.

L’Union européenne a envoyé des textes iraniens aux États-Unis et à d’autres participants à l’accord – le Royaume-Uni, la Chine, la Russie, l’Allemagne et la France. « La voie à suivre sera, comme toujours, un sujet de discussion avec les partenaires et les États-Unis », a déclaré Borrell. Mais il a déclaré qu’il ne voyait pas de place pour des changements majeurs dans la proposition, qu’il juge équilibrée.

La Maison Blanche a déclaré aujourd’hui qu’il était impossible de lier la mise à jour du JCPOA aux inspections des sites nucléaires iraniens dans le cadre du Traité de non-prolifération nucléaire (TNP). Dans le cadre de cette inspection, l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) a trouvé des traces d’uranium inexpliquées sur trois sites iraniens. Selon Téhéran, le rapport de l’AIEA est politiquement motivé. Les États-Unis affirment que l’Iran subordonne le renouvellement de l’accord à l’arrêt de ces inspections.

En 2015, l’Iran a signé un accord connu sous le nom de JCPOA, qui était censé ralentir son programme nucléaire en échange de la levée des sanctions contre l’Iran. En plus de l’Iran, signé par les États-Unis, la Russie, la Chine, la France, la Grande-Bretagne et l’Allemagne, et en tant que garants de l’Union européenne. Depuis 2018, lorsque les États-Unis se sont retirés du JCPOA, l’Iran a cessé de remplir les obligations contenues dans l’accord.