L’Union européenne a approuvé le sixième paquet de sanctions anti-russes, que les États-Unis ont également annoncé

Bruxelles/Washington – Les ambassadeurs de l’Union européenne se sont mis d’accord aujourd’hui sur les détails d’un sixième paquet de sanctions contre la Russie, y compris une interdiction des importations de la plupart du pétrole russe. La présidence française de l’UE l’a annoncé. Selon des sources diplomatiques, d’autres pays ont de nouveau cédé la place à la Hongrie pour approbation finale, qui a fait plusieurs concessions d’embargo pétrolier ces derniers jours. Aujourd’hui, à l’instigation de Budapest, le syndicat a retiré le plus haut représentant de l’Église orthodoxe russe, le patriarche de Moscou Cyrille, de la liste des sanctions proposées. Les Tchèques et la Slovaquie ont également précédemment négocié des exemptions pour les importations de pétrole. Les pays de l’UE doivent officiellement confirmer les sanctions d’ici vendredi matin, ils peuvent commencer à les mettre en œuvre le jour même.

La Commission européenne a proposé une nouvelle série de sanctions pour l’invasion de l’Ukraine par la Russie début mai. Essentiellement une interdiction totale des importations de pétrole russe à partir du début de l’année prochaine, mais après la pression hongroise, le pétrole transporté par l’oléoduc Druzhba, qui s’applique également à la République tchèque, a bénéficié d’une exemption non spécifiée. De plus, lors du sommet de l’UE en début de semaine, le Premier ministre Viktor Orbán a négocié pour son pays la possibilité d’importer du pétrole par pétrolier en cas de défaillance d’un oléoduc.

Sous l’embargo, l’Union européenne doit cesser d’importer 90% du pétrole russe d’ici la fin de l’année, la branche sud de Druzhba approvisionnant les Tchèques, la Slovaquie et la Hongrie à des exceptions non précisées. De plus, Prague bénéficie d’une exemption de 18 mois pour les importations de produits en provenance des raffineries de pétrole russes.

« Cela limiterait la capacité de la Russie à financer sa guerre », a déclaré la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen. La Russie exporte près de la moitié de son pétrole aux syndicats, mais Moscou affirme pouvoir lui trouver de nouveaux clients.

Les sanctions s’appliqueront désormais également à trois banques russes. Outre la plus grande Sberbank, la Moscow Credit Bank et la Russian Agricultural Bank seront également coupées du système de paiement international SWIFT. Vingt-sept ont également sanctionné plus d’une douzaine de banques russes, dont la deuxième plus grande VTB, ces derniers mois et gelé les contacts avec la banque centrale de Russie.

L’interdiction de diffusion dans les pays de l’UE s’appliquera aux trois médias qui diffusent la propagande de guerre du Kremlin, subissant ainsi le même sort qu’auparavant sur la télévision RT ou le site Internet Spoutnik.

La liste de plus d’un millier de personnes qui ont gelé des avoirs dans l’UE et qui ont été interdites d’entrer sur son territoire en réponse à l’agression russe sera élargie de cinquante autres noms après l’accord d’aujourd’hui. Orbán a refusé d’inclure le chef de l’Église orthodoxe russe, ce qui, selon lui, a eu un impact négatif sur la liberté religieuse de certaines communautés en Hongrie. Parmi les condamnés figureront notamment des représentants de l’armée et des autorités de sécurité russes responsables des atrocités commises contre des civils à Buče et de l’attaque de Marioupol.

En outre, l’UE étendra l’embargo sur les importations en Russie, y compris certains produits chimiques et technologies de pointe.

Les États-Unis ont annoncé de nouvelles sanctions contre la Russie pour augmenter la pression sur Poutine

Les États-Unis ont annoncé aujourd’hui de nouvelles sanctions contre la Russie pour son invasion de l’Ukraine. Les mesures affecteront les collaborateurs du président russe Vladimir Poutine, appartenant aux personnes les plus riches de Russie ou aux responsables gouvernementaux, a écrit le serveur CNN. Selon la Maison Blanche, l’objectif est d’augmenter la pression sur Poutine et son entourage, entre autres.

Le département du Trésor a déclaré dans un communiqué qu’il visait « un réseau clé utilisé par l’élite russe, y compris Poutine lui-même, pour cacher et déplacer de l’argent et profiter de produits de luxe de manière anonyme dans le monde entier », afin d’échapper aux sanctions que l’Occident lui a imposées. Russie.

Entre autres choses, le ministère des Finances a identifié les croisières Graceful et Olympia comme des propriétés « intéressant le président Vladimir Poutine ». Le président russe a navigué plusieurs fois avec eux, dont l’année dernière en mer Noire avec le dirigeant biélorusse Alexandre Loukachenko. Le bureau se concentre également sur deux sociétés intermédiaires concernant la location de bateaux de luxe ou les compagnies aériennes.

Parmi l’élite russe, des sanctions américaines seront imposées à la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharovova, chef d’orchestre et amie proche de l’homme d’État russe Sergueï Rodoulguine et du troisième homme le plus riche de Russie, Alexei Mordashov. Fin février, l’Union européenne a également mis les trois sur une liste de sanctions.

Les États-Unis et d’autres pays occidentaux ont imposé des sanctions sans précédent à la Russie après son invasion de l’Ukraine le 24 février. Washington a annoncé le dernier paquet majeur avec l’UE après le retrait des troupes russes du nord du pays envahi, alors que les atrocités commises dans les villages autour de Kiev ont été révélées.

« La guerre du président Poutine contre l’Ukraine est également une atteinte aux principes de souveraineté et d’intégrité territoriale inscrits dans la Charte des Nations unies », a déclaré le secrétaire d’État américain Antony Blinken.