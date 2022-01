L’un des dix airbnb les plus recherchés d’Europe est portugais – Empresas

La plate-forme Airbnb présente les propriétés européennes les plus populaires ajoutées aux listes de souhaits des clients. L’un des favoris est situé au Portugal, sur le Douro.

La maison surplombant le Douro di Penafiel est l’un des logements les plus recherchés d’Europe, a annoncé Airbnb dans un communiqué de presse. La maison peut accueillir jusqu’à 5 personnes et dispose d’une piscine qui « se penche » sur les eaux de la rivière. En revanche, le paysage est montagneux.

Sont également sur la liste des villas en bord de mer en Aquitaine (France), des villas nordiques de luxe à Akureyri (Islande) et des appartements classiques à Édimbourg, en Angleterre. Sur une note plus exotique, les favoris sont les Wonder Caves à Santorin, en Grèce, l’Oasis of Peace à Ostuni en Italie ou la Tree House à Florence.

Airbnb a déclaré avoir créé cette liste dans le but de « raviver la positivité » et « d’inspirer tous les voyageurs qui rêvent de leurs futures aventures ».

Bien que les déplacements soient limités par le contexte de la pandémie, Airbnb fait référence aux Expériences en ligne qui sont désormais disponibles sur la plateforme et qui permettent aux clients de se rencontrer virtuellement. Parmi celles-ci, on peut citer les « cours de tapas portugais », les ateliers de lecture d’astrologie et de thème astral, « boire et dessiner », les cours d’œnologie ou encore « bain de sang et secrets avec Drag Queens ».

Cette expérience, disponible sur la plateforme depuis 2016, a acquis une nouvelle pertinence dans le contexte de la pandémie, permettant aux hôtes de maintenir leurs revenus sans que les invités aient à se déplacer.

(Les nouvelles ont changé à 17h41 avec des informations selon lesquelles l’hébergement portugais n’est pas un favori mais l’un des favoris, bien qu’il soit en tête de liste)