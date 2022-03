L’Ukraine utilise la technologie de reconnaissance faciale

L’Ukraine a commencé à utiliser la reconnaissance faciale Clearview AI pendant la guerre. Le logiciel controversé qui extrait des images des médias sociaux et d’autres plateformes a été condamné à une amende par la garantie de confidentialité italienne la semaine dernière.

Cette nouvelle a été rapportée par Reuters en ligne et relancée par d’autres médias américains. Le ministère ukrainien de la Défense a obtenu un accès gratuit à Clearview AI, après que la société a envoyé une lettre à l’Ukraine offrant ses services pour aider à « découvrir les tueurs russes, combattre la désinformation et identifier les morts » une fois l’invasion commencée.

Clearview AI a été critiqué pour des violations de la confidentialité des données dans le monde entier. La semaine dernière, l’Italie a infligé une amende de 20 millions d’euros à l’entreprise pour avoir enfreint les lois européennes sur la protection de la vie privée des consommateurs et a ordonné la suppression de toutes ses données sur les résidents italiens. Le bureau du commissaire à l’information du Royaume-Uni a également ordonné aux entreprises de cesser de traiter toutes les données des utilisateurs en novembre, la France a émis une ordonnance similaire en décembre.

« L’utilisation sur le terrain du système de reconnaissance faciale Clearview AI ouvre des scénarios inquiétantsdiverses études montrent que les systèmes d’intelligence artificielle donnent parfois de fausses indications, des ‘faux positifs’, des circonstances alarmantes dans un contexte de guerre et de confusion » : c’est ce que Pierluigi Paganini, expert en cyber intelligence et sécurité, a déclaré dans la presse que l’Ukraine travaille avec l’Amérique sociétés controversées, dans lesquelles l’Italie et d’autres pays européens ont allumé des fusées éclairantes.