L’Ukraine exige un soutien total pour une éventuelle invasion russe | Nouvelles

Le président ukrainien Volodomir Zelensky a exhorté samedi les puissances occidentales à défendre son pays indéfiniment contre une éventuelle invasion par la Russie, qui a testé un missile à capacité nucléaire près de la frontière.

Zelenski a exhorté, lors d’un forum sur les questions de sécurité à Munich (Allemagne), à ​​abandonner la stratégie « d’apaisement » de la Russie. « Tout le monde doit comprendre que ce ne sont pas des dons caritatifs que l’Ukraine demande. C’est votre contribution à la sécurité de l’Europe et du monde, où l’Ukraine est un bouclier depuis huit ans », a-t-il souligné.

Le président a évoqué le conflit avec les séparatistes pro-russes dans l’est du pays et l’annexion par la Russie de la péninsule de Crimée en 2014. Les observateurs de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) ont enregistré plus de 1 500 violations du cessez-le-feu. des incendies dans la région en 24 heures depuis jeudi après-midi, un record jusqu’à présent cette année.

Selon l’armée ukrainienne, deux militaires ont été tués ce samedi dans un attentat à la bombe par des séparatistes. Il s’agirait de la première victime militaire en plus d’un mois, dans un conflit qui a fait plus de 14 000 morts depuis son déclenchement.

Annexe « Supprimer » pour entrer dans l’OTAN

S’exprimant à Munich, Zelensky a appelé à un calendrier « clair et réalisable » pour l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN, l’alliance militaire entre les États-Unis et les grandes puissances européennes. L’entrée représenterait une ligne rouge pour la Russie, qui exige au contraire des garanties que l’OTAN ne reconnaîtra jamais l’Ukraine et qu’elle ne sera pas renforcée sur son flanc oriental.

Zelensky a proposé de rencontrer Poutine pour clarifier ses intentions. « Je ne sais pas ce que veut le président russe, alors j’ai proposé que nous nous rencontrions », a-t-il déclaré. Selon la présidence française, le dirigeant ukrainien a déclaré à son homologue français, Emmanuel Macron, qu’il ne « répondrait pas » aux « provocations » de la Russie dans l’est de l’Ukraine et qu’il restait disposé à « dialoguer » avec Moscou.

Le président américain Joe Biden s’est dit vendredi « confiant » que Poutine avait décidé d’attaquer l’Ukraine dans les prochains jours et que l’incident dans l’est du pays cherchait à créer une « fausse justification » pour donner des ordres. Sa vice-présidente, Kamala Harris, a prévenu samedi que si la Russie attaquait l’Ukraine, les forces de l’Otan en Europe de l’Est seraient renforcées et les pays occidentaux imposeraient des sanctions économiques « dures et rapides » à Moscou.

Poutine a minimisé vendredi la menace de représailles économiques. « Des sanctions seront appliquées pour quelque raison que ce soit. Qu’il y ait une raison ou non, ils la trouveront parce que leur objectif est d’arrêter le développement de la Russie », a-t-il déclaré. Les affrontements et l’évacuation des civils de l’est de l’Ukraine ont fait craindre que Poutine n’ordonne l’invasion redoutée.

« Tous les signes suggèrent que la Russie prévoit une attaque totale contre l’Ukraine », a déclaré samedi le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, à la télévision allemande ARD à Munich. L’Otan a indiqué qu’elle déplaçait son personnel de Kiev à Lviv, dans l’ouest du pays, ou à Bruxelles, où elle a son quartier général, par mesure de « sécurité ».

L’Allemagne a exhorté samedi ses citoyens à quitter « immédiatement » l’Ukraine. La France s’est également appelée à quitter le pays.

Essai de missile stratégique

Poutine a supervisé un exercice « stratégique » qui tire des missiles « hypersoniques », de nouvelles armes que le chef du Kremlin a récemment qualifiées d' »invincibles » et capables de transporter une charge utile nucléaire. « Les objectifs prévus lors de l’exercice de la force de dissuasion stratégique ont été pleinement atteints. Tous les missiles ont atteint les cibles fixées », a déclaré la présidence russe dans un communiqué.

La télévision publique russe a montré Poutine avec son homologue biélorusse et allié Alexandre Loukachenko, écoutant les reportages de leurs généraux dans la salle de crise. Washington estime que la Russie dispose de 190 000 soldats aux frontières et sur le territoire de l’Ukraine, y compris des forces rebelles séparatistes à Donetsk et Lougansk.

Environ 30 000 soldats russes participent également aux exercices conjoints en Biélorussie. Moscou a déclaré qu’ils retourneraient dans leurs casernes à la fin des exercices dimanche, mais les services de renseignement pensent qu’ils pourraient être impliqués dans l’invasion de l’Ukraine.

La Russie a annoncé cette semaine plusieurs retraits de troupes et dénoncé « l’hystérie » occidentale face au risque d’invasion, mais a dans le même temps haussé le ton pour exiger l’assurance que l’Ukraine ne deviendrait pas membre de l’Otan et que les forces de leur alliance se replieraient sur leurs positions. d’il y a plusieurs décennies.