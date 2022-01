L’Ukraine et les bases de la sécurité européenne

L’Europe a une structure de sécurité sans pareille, intégrée dans un réseau complexe de traités, de règles et d’institutions. Malgré sa sophistication, l’ordre de sécurité européen n’est pas un produit fini, mais un produit en constante révision.

Les structures de sécurité de l’Europe se sont construites par étapes, sur plusieurs décennies. Les fondations ont été posées lors de la conférence de Yalta de 1945, où le président américain Franklin D. Roosevelt, le Premier ministre britannique Winston Churchill et le dirigeant soviétique Joseph Staline ont réorganisé l’Europe en divisant la région en sphères d’influence, plaçant la posture de sécurité de l’Europe à un niveau plus stable et acceptable. prévisible.

Trois décennies plus tard, en 1975, le sommet d’Helsinki sur la sécurité et la coopération en Europe a contribué à apaiser les tensions de la guerre froide. Dans les années 1990, la Conférence a été instituée en tant qu’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

Malgré cet accord important, la chute de l’Union soviétique a profondément secoué l’Europe. Le dernier dirigeant soviétique, Mikhaïl Gorbatchev, a reconnu les changements auxquels la Russie serait confrontée dans les décennies à venir. « Nous vivons dans un nouveau monde », a-t-il déclaré dans un discours qui a officiellement dissous l’Union soviétique le 25 décembre 1991. Entre 1989 et 1991, le Kremlin a perdu le contrôle d’une zone plus grande que l’Union européenne.

Dans le « nouveau monde » que Gorbatchev a appelé, cette partie du territoire perdu occupe une place unique dans le cœur et l’esprit des dirigeants russes : l’Ukraine. Yevgeny Primakov, qui était ministre des Affaires étrangères de la Russie lorsque, en tant que secrétaire général de l’OTAN, j’ai négocié l’accord qui permettrait le premier élargissement de l’Alliance après la fin de la guerre froide, m’a répété à plusieurs reprises : « L’Ukraine est dans mon cœur. »

L’acte établissant des relations mutuelles entre l’Alliance et la Russie a été signé en mai 1997. Lors d’un sommet de l’OTAN à Madrid environ six semaines plus tard, la Hongrie, la Pologne et la République tchèque ont été invitées à s’y joindre. Quant à l’Ukraine, elle a signé une Charte de partenariat spécial avec l’OTAN. Elle ne rejoindra pas l’Alliance, mais deviendra un interlocuteur privilégié avec l’Occident.

Après tout, l’Ukraine est également importante pour la sécurité européenne. Au moment des attentats terroristes du 11 septembre 2001 contre les États-Unis, j’étais en Crimée au sommet de l’Union européenne avec le président ukrainien de l’époque, Leonid Kuchma. Avec la nouvelle tragique, le monde sympathise avec les États-Unis, mais l’Ukraine reste en tête de l’agenda de sécurité de l’Europe.

Une nouvelle menace est apparue au début du XXIe siècle et, au fil du temps, la Russie est devenue de plus en plus mal à l’aise avec l’ordre post-guerre froide dirigé par les États-Unis hégémoniques. Comme l’a déclaré le président russe Vladimir Poutine lors de la conférence de Munich sur la sécurité en 2007, « le modèle unipolaire est non seulement inacceptable, mais aussi impossible dans le monde d’aujourd’hui ».

La réorganisation post-soviétique de l’espace a fortement perturbé la politique étrangère de la Russie, qui avait une conception de la puissance territoriale. La réduction progressive du tampon territorial de la Russie – composé de pays sur lesquels elle exerce une forte influence ou un contrôle total – a laissé le Kremlin se sentir piégé. Dans ce scénario, la perspective de perdre l’Ukraine est encore plus inacceptable qu’un ordre mondial unipolaire, ce qui explique le déploiement massif de troupes russes le long de la vaste frontière entre les deux pays. La Russie ne semble pas prête à essayer d’annexer toute l’Ukraine. Cependant, le Kremlin est clairement déterminé à maintenir l’Ukraine dans sa sphère d’influence.

Un élément fondamental de l’ordre de sécurité européen sont ses principes fondateurs, et l’annexion illégale de la Crimée par la Russie en 2014 les a clairement violés, en particulier le respect de l’intégrité territoriale des États. Malheureusement, la situation tendue actuelle le long des frontières ukrainiennes met en danger la stabilité en Ukraine et donc la sécurité en Europe.

Les efforts pour parvenir à une solution diplomatique à la crise sont clairement urgents, et beaucoup a été fait ces dernières semaines. Mais alors que la Russie est engagée dans des pourparlers de sécurité avec les États-Unis et l’OTAN et participe à des réunions dans le cadre de l’OSCE, les négociations semblent dans l’impasse.

L’UE devrait soutenir d’autres efforts pour parvenir à une solution diplomatique à la crise actuelle, tels que le « format Normandie », un groupe de contact informel composé de la France, de l’Allemagne, de la Russie et de l’Ukraine, qui a été formé en 2014 pour résoudre la crise en Ukraine orientale. dans la région du Donbass.

Mais alors même que ce processus progresse, l’UE doit veiller à ce que sa voix soit entendue et représentée de manière adéquate dans ces négociations. Comme l’a souligné à juste titre le haut représentant de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell, l’Union « ne peut être un spectateur neutre » dans les discussions sur les questions qui affectent directement la sécurité européenne. Compte tenu de l’engagement déclaré du président américain Joe Biden envers le principe « aucune décision n’est prise à votre sujet sans vous écouter », il semble que le sentiment de Borrell soit partagé outre-Atlantique.

Au-delà des principes, il y a des considérations pratiques. L’UE a beaucoup changé depuis la mise en place de l’architecture de sécurité européenne de l’après-guerre froide. Il est passé de 12 à 27 membres, ce qui en fait le plus grand bloc commercial du monde. Et, avec la politique étrangère et de sécurité européenne commune, elle a réuni tous les outils efficaces de politique étrangère. Maintenant, appliquez-le simplement.

Gorbatchev a déclaré à la fin de la guerre froide que le monde avait changé. L’Europe a également changé, et pour maintenir son engagement en faveur de la paix, l’architecture de sécurité européenne doit refléter cette nouvelle réalité.

Javier Solana, ancien haut représentant de l’Union européenne pour les relations extérieures et la politique de sécurité, secrétaire général de l’OTAN et ministre espagnol des Affaires étrangères, est président d’EsadeGeo – Center for Global Economics and Geopolitics et Distinguished Member de la Brookings Institution.

