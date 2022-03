L’Ukraine et la Russie ont bombardé la plus grande centrale nucléaire d’Europe

Les autorités ukrainiennes disent avoir enfin réussi à faire venir les pompiers Centrale nucléaire de Zaporizhazhia d’éteindre l’incendie dans l’une des unités touchées par l’artillerie russe et que la sécurité de l’usine a maintenant été « rétablie ».

« Le directeur de la centrale a assuré que la sûreté nucléaire est désormais garantie », a écrit Oleksander Starukh, chef de l’administration militaire de la région de Zaporizhazhia, sur Facebook.

Les autorités ukrainiennes ont également nié à l’AIEA qu’il y ait eu une augmentation des niveaux de rayonnement à proximité de la centrale.

Les troupes russes « ont attaqué Zaporizhazhia, la plus grande centrale nucléaire d’Europe. Il y avait déjà un incendie. S’il explosait, ce serait 10 fois pire que Tchernobyl. La Russie doit immédiatement arrêter le feu, permettre aux pompiers « d’intervenir et de » créer une zone de sécurité « , a déclaré le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kuleba sur Twitter.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky dit que la Russie utilise la « terreur nucléaire »frapper une centrale nucléaire pour la première fois de l’histoire, et qui « veulent répéter la catastrophe de Tchernobyl. Nous voulons avertir le monde qu’aucun pays en dehors de la Russie n’a jamais tiré sur une centrale nucléaire. C’est la première fois de notre histoire , la première fois. » dans l’histoire de l’humanité. Cet État terroriste se tourne maintenant vers la terreur nucléaire », a déclaré Zelensky dans une vidéo diffusée par la présidence ukrainienne.

« Je ne reviendrai jamais sur ma déclaration selon laquelle la Russie et l’Ukraine sont une seule nation. » Alors que l’armée de Moscou continuait de bombarder en tapis, assiégeant Tchernihiv au nord jusqu’à Marioupol au sud, Vladimir Poutine il a repris la parole et a affirmé que sa guerre était contre « l’anti-russe » créé par l’Occident, « qui menace, même avec des armes nucléaires ». Un attentat qui, selon le président français Emmanuel Macronqui s’est entretenu aujourd’hui avec le chef du Kremlin, visant à « prendre le contrôle de toute l’Ukraine ».

Mais au moment même où le ton se faisait plus menaçant, dès le deuxième round des négociations dans la forêt de Brest, à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne, est venuannonce du corridor humanitaire pour l’évacuation des civils, garanti par un cessez-le-feu temporaire dans les zones touchées. Selon Kiev, la livraison de nourriture et de médicaments aux centres de population les plus touchés sera également autorisée. Le premier signe d’ouverture et de timidité, face au drame de plus d’un million de réfugiés et de toute la population enfin, après 8 jours de conflit. Les pourparlers reprendront en début de semaine prochaine, toujours dans une zone secrète de la Biélorussie. Mais en attendant, a prévenu Poutine, les « opérations spéciales » se poursuivraient.

« Nous avons atteint notre objectif et nous avons réussi », a déclaré le président russe. Le deuxième cycle de pourparlers, mené par des délégués sensiblement identiques au premier, a quant à lui abouti à un accord promis par Moscou sur une sortie « sûre » pour les civils des zones assiégées. L’accord actuel sera traduit concrètement par les défenses respectives. Le négociateur en chef de la Russie, Vladimir Medinsky, a parlé de « progrès significatifs », expliquant que des questions humanitaires et militaires ont été discutées, ainsi que d’éventuelles solutions politiques futures au conflit.

« La position de la Russie et de l’Ukraine est claire », a-t-il expliqué. Le conseiller de Zelensky, Mykhailo Podoliak, n’a pas démérité, soulignant que les « résultats escomptés » n’étaient pas atteints, tandis que le chef de la commission des affaires étrangères de la Douma, Leonid Slutsky, qui est également en pourparlers, avait besoin de « quelques » réunions supplémentaires.

Cependant, en les attendant, la situation sur le terrain est vouée à s’aggraver, avec la menace de batailles navales acharnées à Odessa, accompagnées de frappes de missiles sur les villes. Pour de vraies solutions, a déclaré Zelensky, des réunions au plus haut niveau sont nécessaires.

« Je dois parler à Poutine, car c’est le seul moyen d’arrêter cette guerre », a déclaré le président ukrainien, s’assurant qu’il était « ouvert » et « prêt à régler tous les problèmes ». Lequel, selon des médias proches du Kremlin, concerne également le statut des républiques séparatistes autoproclamées de Donetsk et Lougansk dans le Donbass, où les combats se poursuivent. « Asseyez-vous avec moi pour négocier, mais pas à 30 mètres », était l’appel lancé au dirigeant russe, qui évoquait les rencontres de Poutine avec Macron et Scholz avec les flashs provocateurs de l’ancien comédien.

« Je ne mords pas. De quoi avez-vous peur ? », ajoute le président ukrainien, qui devient de plus en plus un protagoniste dans les médias internationaux, alors que selon les renseignements, il reste la cible numéro un des tueurs à gages de Moscou. Cependant, il est peu probable que le chef du Kremlin accepte la rencontre. Alors que l’Europe se prépare à accueillir des réfugiés, les États-Unis et le Royaume-Uni annoncent de nouvelles sanctions contre les oligarques, et la Moldavie cherche également une place à l’Ouest en déposant officiellement sa candidature à l’adhésion à l’UE. Mais sur la défense de Kiev, Zelensky a insisté, que l’avenir du continent était en jeu.

« Si l’Ukraine tombe – a-t-il prévenu – la Russie prendra les États baltes et l’Europe de l’Est. Si nous disparaissons, c’est la Lettonie, la Lituanie, l’Estonie. Jusqu’au mur de Berlin, croyez-moi. »