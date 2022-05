L’Ukraine demande des armes, l’attaque russe menace d’inverser le conflit 28 mai 2022

28 mai 2022

temps de lecture 6 minutes



#Ukraine Marioupol. Cette douleur est insupportable. Un homme qui pleure assis sur le bord de la route au milieu d’une ville complètement détruite pic.twitter.com/0sJPjI1aQg – Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) 28 mai 2022

Alors que le soutien à certains alliés européens semble diminuer, Kyiv demande des systèmes de missiles modernes pour frapper les lignes d’approvisionnement russes. L’Ukraine manque de temps pour sauver l’est du Donbass, alors que l’artillerie et les frappes aériennes russes incessantes menacent d’inverser le cours de la guerre, et le soutien à la défiance continue de Kiev parmi certains alliés d’Europe occidentale semble décliner. Les responsables ukrainiens ont déclaré qu’ils avaient un besoin urgent d’un missile mobile multi-lancement (MLRS) moderne de fabrication américaine pour arrêter les avancées russes à Lougansk et Donetsk. Ces missiles pourront toucher les positions de tir russes, les bases militaires, les aéroports et les lignes de ravitaillement à une distance pouvant atteindre 300 km. « Nous avons vraiment besoin d’armes qui permettent à l’ennemi de frapper à longue portée », a déclaré le commandant suprême ukrainien, le général Valery Zaluzhny. « Le coût des retards se mesure à la vie de ceux qui protègent le monde des [ruským] fascisme. »















Des désaccords persistants à Washington ont retardé la livraison du MLRS. Certains des conseillers à la sécurité nationale du président Joe Biden craindraient que l’Ukraine puisse utiliser des missiles pour frapper des cibles à l’intérieur de la Russie, ce qui pourrait conduire à une escalade et entraîner les États-Unis et l’OTAN dans la guerre. Kyiv a lancé des attaques sur le territoire russe.

Moscou, bien consciente de la capacité du système de missiles à changer les règles du jeu, a exprimé de fortes objections. « Si les Américains faisaient cela, ils franchiraient certainement une ligne rouge », a déclaré Olga Skabayev, une influente présentatrice de la télévision publique russe dont les opinions reflètent celles du Kremlin. Il a averti que la réaction de la Russie pourrait être « très violente ».

Les agences de renseignement américaines ont déclaré samedi que Biden avait accepté de fournir plusieurs systèmes de missiles dans le cadre d’un nouveau paquet d’armes américain majeur pour l’Ukraine qui doit être annoncé cette semaine. Le package pourrait également inclure une autre arme moderne, le système de missiles d’artillerie à haute mobilité, connu sous le nom de Himars.

La décision aurait fait suite à des entretiens entre le secrétaire d’État américain Antony Blinken et le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmyter Kuleba. « Les armes lourdes figurent en tête de notre ordre du jour et d’autres sont à venir », a déclaré Kuleba après la réunion.

Cependant, des doutes subsistent quant aux systèmes d’armes qui seront fournis et au moment de la décision américaine. La Maison Blanche et le Pentagone n’ont pas confirmé la nouvelle.

« Je ne vais pas reprendre une décision qui n’a pas encore été prise », a déclaré le porte-parole du Pentagone, John Kirby. Malgré les retards, il a insisté sur le fait qu’il n’était « pas trop tard » pour envoyer de nouvelles armes à l’Ukraine.

Si les États-Unis ne tiennent pas compte des avertissements de la Russie et envoient des systèmes de missiles cette semaine, la Grande-Bretagne devrait annoncer en même temps qu’elle fournira également à l’Ukraine des systèmes de missiles avancés à longue portée. La version britannique du MLRS, qui peut tirer 12 missiles en moins d’une minute, a une portée plus limitée de 84 km (52 ​​miles). Plus tôt ce mois-ci, la Grande-Bretagne a annoncé un soutien militaire supplémentaire de 1,3 milliard de livres sterling.

Dans un discours à Prague vendredi, la ministre des Affaires étrangères Liz Truss a déclaré qu’il était « très légitime » que les pays de l’OTAN et de l’UE fournissent à l’Ukraine plus d’armes, y compris des chars et des avions, malgré les objections de la Russie. Comme Boris Johnson, Truss soutient qu’il est clair que Vladimir Poutine a perdu la guerre. La Grande-Bretagne exige le retour des frontières de l’Ukraine avant 2014.

La position intransigeante de la Grande-Bretagne n’est pas partagée par les principaux pays européens ébranlés par les actions de la Russie. Les pays européens se concentrent de plus en plus sur des négociations de paix imaginaires. Henry Kissinger, un vétéran de la diplomatie américaine, a déclenché ce débat à Davos la semaine dernière en proposant que Kyiv prépare des concessions qui constitueraient une éventuelle division de facto du pays.

Emmanuel Macron et Olaf Scholz ont eu une conversation téléphonique de 80 minutes avec Poutine, au cours de laquelle ils ont demandé au président russe d' »avoir directement une conversation sérieuse » avec Volodymyr Zelensky. Le président français et la chancelière allemande ont appelé à « un cessez-le-feu immédiat et un retrait des troupes russes ».

Keir Giles du groupe de réflexion basé à Londres Chatham House a noté qu’une résolution rapide du conflit semblait être une priorité pour la France et l’Allemagne.

« Il y a déjà des indications inquiétantes que les partenaires d’Europe occidentale les plus accommodants pourraient discuter entre eux de la manière de forcer la reddition de l’Ukraine sous la forme de concessions territoriales pour mettre fin aux combats… À eux de décider. [Francii a Německo] il est plus important de mettre fin à la bataille que d’obtenir un résultat réalisable », a déclaré Giles.

Cette décision apparente a provoqué la colère des gouvernements d’Europe de l’Est, comme la Pologne, dont le président a accusé l’Allemagne de ne pas tenir ses promesses de fournir des armes lourdes. Après que l’Italie a présenté la semaine dernière un plan de paix, que le Kremlin a qualifié de « fantaisie », le ministre letton des Affaires étrangères, Edgars Rinkevics, a averti qu’on ne pouvait pas du tout faire confiance à Poutine pour respecter un accord.

« Tout accord avec la Russie ne vaut pas la peine même s’il est rompu », a déclaré Mykhailo Podoljak, conseiller du président ukrainien et négociateur de paix. « Est-il possible de négocier avec un pays qui ment toujours cyniquement ? … La Russie s’est révélée être un pays barbare qui menace la sécurité mondiale. Les barbares ne peuvent être arrêtés que par la force. »

La pression pour des pourparlers de paix ou des concessions a alimenté les craintes de l’Ukraine d’une course contre la montre pour renverser son destin sur le champ de bataille. Le gouvernement de Kiev a déclaré samedi que ses troupes pourraient devoir se retirer de Louhansk pour éviter le siège.

Le ministère russe de la Défense a déclaré que la ville de Lyman, dans l’est de l’Ukraine, était sous le contrôle total des forces russes et soutenues par la Russie dans la région. Pendant ce temps, un groupe d’experts juridiques internationaux indépendants a accusé la Russie de génocide.

Malgré le récent revers de l’Ukraine, Peter Ricketts, un ancien conseiller britannique à la sécurité nationale, a déclaré que l’Occident ne devrait pas reculer maintenant.

« Après avoir soutenu l’Ukraine et l’avoir poussée à contenir l’agression russe à un stade précoce, nous avons maintenant une réelle obligation d’y mettre fin à long terme », a-t-il déclaré. « Il serait désastreux de couper le soutien occidental après que l’Ukraine ait fait un travail aussi dur face à la Russie. Nous devons être unis plus longtemps. Le soutien militaire peut diminuer avec le temps et le soutien économique est susceptible d’être plus important. important parce que les combats s’arrêtent progressivement. »

