Sur liste du Centre ukrainien de lutte contre la désinformation du Conseil ukrainien de sécurité et de défense nationales, 75 universitaires, responsables militaires ou politiciens ont signalé que l’Ukraine et l’OTAN provoquaient la Russie et diffusaient d’autres récits russes. L’un d’eux est l’une des constantes de la vie politique slovaque.

« Le Bureau ukrainien de la désinformation m’appelle désinformation parce que j’ai une opinion différente sur la guerre en Ukraine que le gouvernement slovaque. Pour être plus précis, quiconque a une opinion différente de celle du président ukrainien est un criminel », a écrit l’ancien Premier ministre sur son Profil Facebook. « De même pour la démocratie libérale en Slovaquie. Lorsque vous avez une opinion différente, ils essaient d’abord de vous faire taire dans les médias et de faire des compromis avec vous, si cela ne fonctionne pas, ils vous enfermeront. »

Fico fait face à des accusations de création d’un groupe criminel, d’abus de pouvoir et d’atteinte au secret fiscal. Le chef du parti d’opposition le plus puissant de Slovaquie a rejeté à plusieurs reprises ces soupçons, affirmant qu’il s’agissait d’une tentative de l’éliminer politiquement pour ses opinions.

Dans sa réponse sur Facebook, l’ancien Premier ministre a affirmé qu’il y avait en fait une guerre entre les États-Unis et la Russie en Ukraine et que « l’Ukraine est sous le contrôle total des États-Unis ». Les responsables russes ont affirmé à plusieurs reprises que l’Ukraine est une marionnette entre les mains de Washington. « Je ne suis pas du côté des États-Unis ou de l’Ukraine, je suis du côté de la Slovaquie, du bon sens et de la vérité », a ajouté l’ancien Premier ministre.

Depuis le début de l’invasion russe, Fico s’est opposé à ce que la Slovaquie aide l’Ukraine, affirmant que cela n’était pas rentable pour lui sur le plan économique. Il a également affirmé que la Russie avait répondu à l’expansion de l’OTAN par la guerre, un argument commun cité par le Kremlin pour lancer des « opérations militaires spéciales ».

Le vice-président de Smer, uboš Blaha, considéré comme l’un des plus fervents supporters de la Russie en Slovaquie, a défendu son patron. Selon lui, Fico ne défend que les intérêts slovaques et veut s’assurer que les Slovaques ne seront pas confrontés à une crise du gaz et à des hausses de prix record en raison de « sanctions inutiles ».

« Si, selon le régime Zelensky, il s’agit de propagande russe, cela ne fait que souligner à quel point son comportement est arrogant et agressif envers la Slovaquie. Il ne respecte pas notre souveraineté et notre liberté d’évaluer les différends géopolitiques conformément aux intérêts nationaux slovaques », a-t-il écrit à le journal. Vérité. Il a accusé l’Ukraine « d’offenser une partie importante de l’État slovaque, qui considère le différend entre les États-Unis et la Russie sur le territoire ukrainien exactement comme celui de Robert Fico ».

Alors que les Tchèques dans les sondages d’opinion publique expriment un soutien sans équivoque à l’Ukraine en principe, l’opinion des Slovaques est beaucoup plus divisée. Selon une enquête de l’organisation non gouvernementale slovaque Globsec, parmi les pays d’Europe centrale et orientale, la Slovaquie, ainsi que la Bulgarie et la Hongrie, ont évalué Zelensky comme le moins positif, et seulement 51 % d’entre eux pensaient que la Russie était responsable de la guerre. en Ukraine (en République tchèque, 78 % des personnes interrogées le pensent).

Empreintes tchèques

Parmi les autres politiciens actuels ou anciens figurant sur la liste figurent la législatrice italienne Francesca Donatová, le sénateur américain Rand Paul et les candidats à la présidentielle française Marine Le Pen et ric Zemmour, qui a longtemps été accusé d’avoir des liens pro-russes.

Des chansons tchèques font également partie de la liste. L’Ukraine figure également sur la liste des journalistes américains travaillant à Prague, Bradley Blankeship, dont les articles d’opinion ont été publiés par les médias d’État chinois Global Times et CGNT, qui ont repris le récit russe. Dans un de ses articles, par exemple, il a déclaré que la guerre en Ukraine était « une excuse facile pour la russophobie » en République tchèque.