Rencontre confirmée en Turquie entre les ministres ukrainien et russe

Les ministres russe et ukrainien des Affaires étrangères Sergueï Lavrov et Dimitro Kuleba ont confirmé la réunion tripartite à Antalya, en Turquie, ce jeudi.

La réunion a été annoncée lundi par le gouvernement turc dans le cadre des efforts visant à parvenir à un accord pour mettre fin à la guerre.

Kuleba s’est félicité de la réunion, qui aura lieu dans la ville côtière d’Antalya, avant de souligner que Lavrov était l’un des « architectes de l’invasion russe » de l’Ukraine, a rapporté l’agence de presse ukrainienne Ukrinform.

« Il est nécessaire de préserver la vie ukrainienne, les villes ukrainiennes, mais parler ne signifie pas se rendre, donc personne ne prévoit d’abandonner. Écoutons ce que Lavrov a à dire et donnons-lui la réponse qu’il mérite », a-t-il ajouté.

Kuleba a souligné que « la cessation des hostilités et le retrait des forces armées russes du territoire ukrainien est sur la table » et a souligné que « la guerre doit cesser », selon l’agence de presse ukrainienne UNIAN.

À cet égard, le ministre ukrainien des Affaires étrangères a demandé « quoi ? [o Presidente turco, Recep Tayyip] Erdoan rassure [o Presidente russo Vladimir] poutine ous [o ministro dos Negócios Estrangeiros turco, Mevlut) Cavusoglu persuadiu Lavrov » e salientou que, embora vá negociar com Lavrov, o vai fazer « com o pleno entendimento de que é um dos arquitetos da agressão contra a Ucrânia ».

A porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, Maria Zakharov, disse que Moscovo acredita que, « dado que a Ucrânia o confirmou, o encontro terá lugar, particularmente porque foi algo iniciado pela Turquia, que está a acolher o evento ».

Zakharova salientou que as autoridades russas estão a preparar-se para as conversações e disse que o voo de Lavrov para Antalya está agendado para hoje, avançou a agência de notícias russa TASS.

Segundo Cavusoglu afirmou numa conferência de imprensa, o encontro terá lugar na cidade de Antalya, tendo o responsável salientado esperar que a reunião constitua um « ponto de viragem » e um « passo importante » para a paz e estabilidade na Ucrânia.

A reunião tripartida terá lugar no âmbito do Fórum Diplomático Antalya entre sexta-feira e domingo. Putin expressou ao homólogo turco, no domingo, a disponibilidade para negociar com as autoridades de Kiev.

Erdogan pediu cooperação a Putin para « construírem juntos o caminho para a paz » e reiterou a vontade de ajudar em qualquer declaração de cessar-fogo ou abertura de corredores humanitários.