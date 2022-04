Luis Díaz, onze idéal 23 et 24 avril : Liverpool 2-0 Everton

attaquant argentin Léo Messi a signé le but qui a scellé un dixième titre de Ligue 1 en France pour le PSG après un nul à Lens (1-1)

‘Ticks’ a ainsi remporté 39 titres, son premier avec l’équipe de Paris.

En Angleterre, l’attaquant Gabriel Jesus a signé le but ‘poker’ de Manchester City pour battre Watford sur un score écrasant (5-1).

Après des disputes sur les matchs du week-end dans les ligues de premier plan européennes et la finale de la Copa del Rey en Espagne, les onze jours étaient composés des joueurs suivants (3-4-3) : Claudio Bravo – Marquinhos, Federico Fazio, Germán Pezzella – Thiago Mendes, Gerson, Exequiel Palacios, louis diazo – Lionel Messi, Gabriel Jesus et Lautaro Martinez.

Gardien de but

Claudio Bravo (Real Betis/CHI): Le gardien chilien a été déclaré champion de la Copa del Rey en Espagne après que l’équipe de Verdiblanco ait battu Valence lors d’une séance de tirs au but.

« Le succès réside dans le fait de ne jamais cesser d’y croire. Quand on travaille dur, on en profite au maximum », a écrit le gardien sur son réseau social.

défenseur

Marquinhos (PSG/BRA) : Le défenseur central brésilien, capitaine de l’équipe parisienne, soulève le trophée des champions de France de Ligue 1 après un nul à Lens (1-1).

Marquinhos a commencé et a joué 90 minutes de jeu.

Federico Fazio (Salernitana/ARG): Le défenseur central argentin a débuté et terminé 90 minutes dans une victoire contre la Fiorentina (2-1) qui a rapproché son équipe de la sécurité.

La Salernitana a remporté trois victoires en Serie A pour la première fois et atteint 25 unités, se plaçant à trois points de Cagliari, qui marque la frontière avec la zone de relégation avec 28 points.

Pezzella allemande (Real Betis/ARG) : Le premier dont River a remporté son premier titre en Espagne après que l’équipe de Verdiblanco a battu Valence lors d’une séance de tirs au but pour remporter la Copa del Rey.

Brochures et milieux de terrain

Thiago Mendes (Olympique de Lyon/BRA) : Le milieu de terrain brésilien a inscrit un but pour la victoire face à Montpellier (5-2).

Mendes a marqué deux fois cette saison dans le tournoi français.

Gerson (Olympique de Marseille/BRA) : Le footballeur brésilien était la star de l’équipe de Marseille lorsqu’il a marqué le but qui a scellé une victoire serrée contre le Stade de Reims (1-0).

Le milieu de terrain totalise six buts et six passes décisives en 31 matches de championnat de France.

Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen/ARG): L’ancien homme de River a marqué lors de la victoire contre Greuther Fürth (4-1), faisant ses débuts en tant que buteur dans la campagne actuelle de Bundesliga.

Avec la victoire, Bayer a attrapé 55 points pour s’établir en troisième position du tableau.

Luis Diaz (Liverpool/COL): Le footballeur « fermier de café » est sorti du banc pour changer le cours du match qui a conduit à la victoire des « Reds » contre Everton (2-0) dans le derby du Merseyside.

‘Lucho’ a offert une passe décisive de rêve à Divock Origi pour signer le 2-0 final dans la dernière minute de la rencontre (85e).

Avec cette victoire, Liverpool a réussi à rester dans la course au titre en se plaçant à un point du leader, Manchester City, à quatre matchs de la fin.

attaquant

Lionel Messi (PSG/ARG) : Les ‘Ticks’ ont été déclarés champions de France à l’issue du match entre l’équipe de Paris et Lens (1-1).

L’attaquant argentin a été le créateur du but qui a scellé « l’aile » anticipée d’une équipe dirigée par Mauricio Pochettino.

Lionel Messi, récoltant ainsi son premier titre sous un maillot du PSG, a ainsi remporté 39 trophées dans sa carrière.

Gabriel Jésus (Manchester City/BRA) : Le Brésilien a signé un but ‘poker’ lors de la victoire face à Watford (5-1).

« S’il y a quelqu’un dans le monde du football qui mérite une nuit comme celle-ci, c’est lui (Jésus). Je suis sûr qu’il n’y a personne qui le connaisse qui soit mécontent pour lui », a déclaré l’entraîneur Josep Guardiola. apres le jeu. .

Lautaro Martinez (Inter Milan/ARG) : Le ‘Toro’ a marqué 20 buts cette saison en inscrivant un but lors de la victoire face à la Roma (3-1).

