Luino, lycéen, protagoniste d’un jumeau virtuel entre l’Italie et la France

Institut général d’État « B. Luini » cette année, compte tenu de l’impossibilité de réaliser un véritable échange à l’étranger en raison de la pandémie de coronavirus, il s’est organisé pour offrir à ses étudiants quelques jumeau virtuel.

Parmi eux, un avec Sanary sur merce citoyen français depuis quelque temps maintenant jumelle avec la ville de Luino, promu par professeur de français Cristina Pisottu et adressée aux deuxième et troisième degrés de l’Institut.

Il est vrai que parler à quelqu’un à travers un écran ne peut être comparé à une poignée de main ou à un câlin, il est également vrai qu’aujourd’hui, grâce à la technologie, nous avons plus d’opportunités d’apprendre et apprendre à connaître différents lieux, cultures et personnes même à des kilomètres.

Un peu comme ça jeunes du collège de Luino : par plateforme agrandir, Les étudiants italiens et français peuvent discuter, dans les deux langues, sur des sujets d’actualité allant de l’éducation civique, à l’acquisition de comportements adaptés aux évolutions européennes, au développement environnemental, au partage de leur propre culture et mode de vie.

« Ce les élèves sont contents de cette expérience parce qu’ils se comparent à leurs homologues français, au risque de compétences linguistiques et relationnelles – conclut la professeur Cristina Pisottu, chef de projet – Ils aiment faire des comparaisons entre les deux systèmes scolaires, ils commentent le comportement en classe et les relations avec les enseignants de leurs amis de toutes les Alpes. je Très satisfait cette activité parce que les enfants font preuve d’un intérêt et d’une responsabilité qui dépassent les attentes ».