L’UEFA envisage de modifier la règle du hors-jeu qui a autorisé le but de Mbappé contre l’Espagne | sport

Après la polémique ouverte par le but de Kylian Mbappe en pole position, qui a mené la France à la victoire en finale de Ligue des Nations, l’UEFA fait des réflexions autocritiques. « L’interprétation actuelle des règles semble aller à l’encontre de l’esprit des règles elles-mêmes, qui est d’empêcher tout joueur de profiter de sa position de hors-jeu », a déclaré hier l’arbitre en chef de l’UEFA, l’Italien Roberto Rosetti.

L’UEFA a confirmé que l’arbitre final, l’Anglais Anthony Taylor, « a pris la bonne décision » dans le but qui a donné le titre à la France, « conformément aux règles en vigueur et à leur interprétation officielle », mais Rosetti a reconnu la contradiction évidente. A la 80e minute du match, Theo Hernández a filtré une passe en profondeur à Mbappé, qui est parti de la pole position pour marquer le 1-2 final. Eric García s’est lancé dans l’herbe pour tenter d’intercepter une passe et, touchant le ballon avec le talon du pied gauche, a permis à l’attaquant français, selon les règles. « Un joueur en position de hors-jeu est réputé ne pas profiter de la position lorsqu’il reçoit le ballon d’un adversaire qui joue volontairement le ballon, y compris une main volontaire (…) », dit la règle 11.2 de la règle.

PLUS D’INFORMATIONS

« Il existe un moyen d’améliorer la formulation du texte pour l’adapter à l’objectif de la règle du hors-jeu et à l’esprit du jeu », a déclaré Rosetti hier. J’ai déjà contacté mes collègues de la FIFA et nous discuterons d’une solution lors de la prochaine réunion du comité consultatif technique de l’IFAB (International Football Associations Football Association) », a souligné l’arbitre en chef.

La mise à jour de la règle du hors-jeu est déjà à l’ordre du jour d’une réunion du Conseil international le mercredi 27 octobre. Ce jour-là, l’arbitre tentera également de clarifier les aspects liés à l’interprétation de la main et à l’intervention du VAR.

Les actions d’Eric Garcia ont été considérées comme un « jeu délibéré » dans la mesure où il a tenté de couper le ballon. La situation inverse se produira si Mbappe profite d’une déviation accidentelle ou d’un rebond pour marquer. Parmi ces « rebonds », les règles incluent le fait de frapper le ballon au poteau ou à la barre transversale, sur un membre de l’équipe arbitrale ou adverse. Par conséquent, les règles actuelles punissent l’instinct naturel du défenseur d’essayer de couper toute passe hors de danger, à moins qu’il ne s’agisse d’un « sauvetage » sous le bâton, selon les règles.

