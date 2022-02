L’UE gèle les avoirs de Poutine et Lavrov dans le cadre d’une nouvelle série de sanctions

+



Le président russe Vladimir Poutine (Photo : Marianna Massey/Getty Images)

L’Union européenne a accepté vendredi 25 de geler les avoirs européens du président RussieVladimir Poutine et le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, tandis que le dirigeant ukrainien a appelé à une action plus rapide et plus forte pour punir l’invasion de son pays par la Russie.

savoir plus

« Le président Poutine et le ministre des Affaires étrangères Lavrov figurent sur la liste des personnes passibles de sanctions », a déclaré le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell à l’issue d’une réunion d’urgence des ministres européens des Affaires étrangères pour déterminer en détail les nouvelles sanctions contre la Russie.

La décision unanime de l’UE, qui fait partie d’un ensemble de sanctions plus large, suggère que les puissances occidentales prennent des mesures sans précédent pour tenter de forcer Poutine à empêcher une invasion totale d’un pays voisin et à déclencher une guerre à grande échelle en Europe. jusque-là, il n’avait touché que les proches de Poutine, les banques et les institutions financières.

Après un appel du président ukrainien Volodmyr Zelensky, les dirigeants européens ont accepté d’imposer un gel à Poutine et Lavrov, et n’ont pas exclu un troisième tour d’action.

« Le plus important est que Poutine et Lavrov, qui sont responsables de cette situation, soient sévèrement punis par l’UE », a déclaré la ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, en arrivant à la réunion à Bruxelles. « Nous frapperons le gouvernement Poutine là où il mérite d’être frappé : non seulement dans les sphères économiques et financières, mais aussi au centre du pouvoir. »

Le ministre autrichien des Affaires étrangères, Alexander Schallenberg, a déclaré que cette décision serait « une étape unique dans l’histoire vers l’énergie nucléaire, un pays qui a un siège permanent au Conseil de sécurité mais qui montre également à quel point nous sommes unis ».

On ne sait pas quel impact pratique cela aura sur les deux hommes et quelle est l’importance de leurs actifs dans l’UE.Une mesure tout aussi importante consisterait à interdire à Poutine et Lavrov de se rendre dans l’UE. Mais les dirigeants ont clairement indiqué que cela ne se produirait pas pour le moment, car cela pourrait compliquer les démarches diplomatiques.

Expulsion rapide comme ‘arme’

Zelensky a précédemment exhorté l’Europe à agir plus rapidement et de manière décisive en imposant des sanctions à Moscou, accusant les alliés occidentaux de politique alors que les forces de Moscou avancent rapidement à Kiev. Alors que les troupes sont entrées dans la capitale le deuxième jour des combats, le ministère ukrainien de l’Intérieur a déclaré que les habitants devaient « se préparer ». cocktails Molotov » pour dissuader les envahisseurs.

« Vous pouvez toujours arrêter cette agression. Vous devez agir vite », a déclaré Zelensky, ajoutant qu’empêcher la Russie d’entrer dans l’UE, couper Moscou du système de paiement interbancaire mondial de Swift et un embargo sur le pétrole devraient être sur la table. L’élite et l’élite russes rendent les voyages difficiles pour les diplomates, mais les dirigeants de l’UE ont choisi de ne pas limiter les importations russes d’énergie ou de couper la Russie de Swift – non sans les objections de l’Allemagne, de l’Italie et du Royaume-Uni.

Selon le ministre français des Finances Bruno Le Maire, la sortie de la Russie du système interbancaire reste une option, mais uniquement comme une « arme nucléaire financière » en dernier recours. Elle a déclaré que certains pays de l’UE, mais pas la France, avaient des doutes sur une telle décision, et que la Banque centrale européenne devrait fournir une analyse « dans les prochaines heures » des conséquences si une telle mesure était prise. de couper de Swift présente des risques de nuire à des individus, comme ceux qui tentent d’envoyer de l’argent à des proches en Russie.

« Alors que les responsables de l’effusion de sang peuvent encore faire leurs affaires bancaires. » Avertissant davantage la Russie, le Conseil de l’Europe a suspendu la Russie de la principale organisation de défense des droits de l’homme du continent. Le conseil des 47 nations a déclaré que la Russie restait membre et restait liée par les conventions pertinentes relatives aux droits de l’homme.

Implacable dans le jeu des sanctions punitives, la Russie a lancé sa propre ligne de conduite, interdisant les vols britanniques vers et au-dessus de son territoire en représailles à une interdiction britannique similaire sur les vols Aeroflot, après que les réseaux sociaux aient restreint les comptes de divers médias soutenus par le Kremlin.

L’agence de communication d’État russe Roskomnadzor a déclaré qu’elle avait exigé que Facebook lève les restrictions imposées jeudi à l’agence de presse d’État RIA Novosti, la chaîne de télévision d’État. Star et les sites d’information pro-Kremlin Lenta.Ru et Gazeta.Ru.

Les troupes avancent vers Kiev

Alors que l’Europe décide d’une nouvelle série de sanctions contre la Russie, les troupes du pays continuent d’assiéger la capitale ukrainienne. Des bombardements avaient été entendus dans la ville depuis l’aube. À la suite de l’explosion, une fumée noire est apparue sur les rives du Dniepr, qui divise la ville.

Les chars du gouvernement sont descendus dans les rues, en signe de préparation à la résistance armée.L’orientation du gouvernement local vis-à-vis de la population était de rester en lieu sûr. Les sirènes d’urgence ont retenti à Kiev au moins trois fois jeudi. C’est un avertissement à tous de se rendre dans des bunkers ou des abris, en raison du risque de bombardements massifs.

L’armée ukrainienne a lancé un appel à tous les civils pour qu’ils s’inscrivent : « Nous avons besoin de toutes les recrues, il n’y a pas de limite d’âge », disait le premier message posté sur le réseau social. L’appel, semble-t-il, s’applique également aux mineurs et s’adresse aussi bien aux hommes qu’aux femmes. Au milieu de la détérioration de la situation militaire, Zelensky a proposé des négociations, selon l’agence de presse russe RIA.

Le président ukrainien a déclaré qu’il était prêt à engager un dialogue et même à adopter un « statut neutre » – ce qui, en pratique, signifie abandonner les ambitions de rejoindre l’OTAN. (avec des agences internationales)