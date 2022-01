L’UE doit renforcer sa capacité à défendre les frontières extérieures, selon Macron

Paris – La France profitera de la prochaine présidence du Conseil de l’UE, qui prendra plus de six mois à partir de janvier, pour renforcer la capacité de l’UE à défendre ses propres frontières extérieures. En présentant les priorités de la Présidence française, le président Emmanuel Macron a déclaré.

Le chef de l’Elysée a déclaré que le renforcement de la souveraineté de l’UE, et en particulier de ses frontières, serait une priorité absolue pour la France sous sa présidence. « Je dirais que nous devons passer d’une Europe coopérative à l’intérieur de nos frontières à une Europe forte dans le monde, pleinement souveraine, libre de ses décisions et maîtresse de son destin », a-t-il déclaré.

Selon Macron, la crise migratoire actuelle dans l’est de l’UE a montré la nécessité d’agir. Le président français a également déclaré que les États membres de l’UE devraient augmenter les ressources pour le contrôle des frontières. Selon lui, l’Union doit aussi trouver une solution politique liée à la migration.

Macron a souligné que l’Europe doit être en mesure de protéger ses frontières face à la crise migratoire, notamment en réformant l’espace Schengen. Selon lui, Schengen, la zone de libre circulation des pays européens, a besoin d’un leadership politique, à travers des réunions régulières des ministres traitant de cette question. En outre, des mécanismes de soutien à la solidarité doivent être mis en place en cas de crise aux frontières d’un État membre.

La France prend la présidence pour six mois au moment où la Biélorussie est accusée d’avoir délibérément provoqué la crise des réfugiés en dirigeant des migrants du Moyen-Orient vers les frontières polonaise et lituanienne. En outre, l’UE est divisée depuis des années sur la manière de répondre à l’immigration, de réformer son propre système d’asile, qui fonctionne moins bien, et de protéger une frontière extérieure commune dans l’espace Schengen.

Lors de la conférence de presse d’aujourd’hui, Macron a également parlé de la politique de défense, par exemple. Selon lui, l’Union européenne devrait établir une nouvelle stratégie de défense qui renforcera sa capacité à se défendre, même si l’Otan reste utile et efficace, selon le président français.

Macron a également annoncé aujourd’hui qu’un sommet entre l’Union africaine et l’Union européenne aura lieu à Bruxelles les 17 et 18 février. L’objectif est de renforcer la relation « plutôt fatiguée » entre les deux continents. Selon Macron, l’UE devrait jouer un rôle plus important dans la sécurité du Sahel.

Paris prendra la présidence de l’Union européenne le 1er janvier. Après six mois, la France sera remplacée par la République tchèque à la tête de l’UE. La présidence française se concentrera sur « le renouvellement, le pouvoir et l’appropriation », a déclaré Macron plus tôt. La France a présidé le Conseil de l’Union européenne pour la dernière fois en 2008.