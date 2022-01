Lourdes, porte de la France – Californie du Sud

« Il est pour moi une étoile qui éclaire mon chemin »

Située dans le Parc National des Pyrénées, dans un lieu d’une beauté naturelle unique à explorer, Lourdes émerge comme un lieu de pèlerinage de la foi chrétienne avec des millions de visites par an, son caractère de centre de dévotion représente un attrait religieux et spirituel ; Cependant, les villes environnantes elles-mêmes vivent aujourd’hui la nature, les sources chaudes et la neige, ce qui permet une visite à travers les Pyrénées françaises comme un acte spirituel supplémentaire.

L’ambiance est presque « fantôme » en cette période épidémique. Arriver en train ou en voiture est le plus pratique, la ville est très bien desservie par d’excellentes routes.

C’est un espace écologiquement protégé avec un lac thermal découvert par les Romains qui rejoint le lac de Gaube ou la vallée du Lutour.

Lourdes en occitan est une ville française, située dans les Hautes Pyrénées baignées par la rivière Pau où les visions de Marie ont eu lieu au 19ème siècle, au cours desquelles l’Église catholique a organisé des pèlerinages, démarrant ainsi ce que l’on appelle aujourd’hui le tourisme religieux.

Lourdes est un temple spirituel pour la foi du peuple Lulu. Ses rues rondes et ses montagnes sont calmes et désolées, simples…

Nous sommes arrivés à la Basilique avec l’étoile là-haut. Porte de Lumière et Porte de Vie C’est un choix quand on arrive, on y va pour la vie, car l’étoile qui m’éclaire arrive.

Un lieu haut en couleurs qui je pense est l’oeuvre de Van Gogh, architecture médiévale, musulmane et chrétienne je pense, avec des peintures de scènes de la vie de Jésus et sans le Christ crucifié, car l’hôte est la Dame de Lourdes avec un bleu métallique ceinture qui est futuriste tous les jours.

Fêter la fin de l’année parmi une poignée de Lourdais, c’est chanter et être heureux d’avoir enfin trouvé une place dans leur cathédrale, toujours bondée de monde pour les prières, les photographies et les bougies souvenirs. Nous célébrons la messe.

Elle suit ensuite le berger jusqu’à la grotte, où la Vierge Marie apparaît à la jeune fille Bernadette Soubirous à l’âge de 14 ans.

Des pèlerinages ont depuis inondé la place aboutissant à la construction d’une ligne de chemin de fer en 1866. En 1933 la jeune fille fut canonisée, elle était sainte.

Des milliers de personnes affluent vers ses sources chaudes à la recherche de guérison.

La première impression des visiteurs qui viennent, même les non-dévots peuvent se sentir très concentrés dans la réflexion et la solitude, cependant, sur les deux routes principales, les commerces et les habitants inondés d’objets marketing catholiques et de souvenirs peuvent être coupés, c’est un message inconscient.

Nous sommes venus du boulevard de la Grotte et du Point Vieux, de la Rue de la Grotte à la Basilique du Rosaire en 1889 dans un style néo-byzantin avec 15 chapelles différentes et décorées, la cathédrale est belle et éclectique, qui ne partira jamais le visiteur indifférent, et la charge émotionnelle débordera toujours.

Car la construction de la basilique supérieure a pris fin en 1875.

Le Château historique de la Colline témoigne de la force de la province au Moyen Âge, résidence du Prince de Bigorre et plus tard pendant les guerres de religion, ce fut une prison huguenote.

Ils nous ont offert des délices comme du gibier, et la confiture faisait partie du ragoût.

« Parmi les menthes poivrées, la fille de mon coeur porte la soie »

Les grottes incontournables à découvrir sans faute sont la Grotte de Massabielle, la Grotte des Apparitions, grottes humides où coule l’eau bénite et les touristes viennent chercher la guérison, les pèlerins pour prier et leurs enfants pour offrir des bougies allumées avec de bonnes intentions.