Loukachenko avec Poutine à ses côtés : « Nous sommes des co-agresseurs, les gens les plus dangereux de la planète ! »

« Vous voyez, nous sommes tous les deux des co-agresseurs, les personnes les plus dangereuses et les plus toxiques de la planète. Nous n’avons qu’un seul désaccord – qui d’autre ? Vladimir Vladimirovitch a dit que moi et moi avons commencé à le penser », a déclaré Alexandre Loukachenko lors d’une conférence de presse avec Poutine à ses côtés.

Poutine a assuré aux journalistes présents que la Russie n’envisageait pas « d’avaler » la Biélorussieet a déclaré que lui et Loukachenko avaient discuté de la poursuite de la coopération sur des exercices militaires conjoints et du développement de nouveaux équipements militaires lors de la réunion.

Alerte aux missiles

Depuis le début de la guerre en Ukraine, la Biélorussie a prêté son territoire à la Russie pour effectuer des frappes de missiles sur le pays attaqué. Poutine a annoncé en juin que la Russie avait l’intention de fournir à la Biélorussie un complexe de missiles Iskander capable de lancer des missiles balistiques à courte portée avec des ogives nucléaires.

Cependant, selon une déclaration de Yuriy Ihnat, porte-parole de l’armée de l’air ukrainienne, la Russie avait attaqué l’Ukraine avec le missile depuis le territoire biélorusse.

Dans le même temps, la Biélorussie a mis les systèmes de missiles S-400 et Iskander fournis par la Russie en mode d’alerte au combat.Loukachenko a également déclaré lors d’une conférence de presse conjointe avec Poutine à Minsk.

L’invasion de l’Ukraine par la Russie a été précédée d’exercices conjoints à grande échelle de l’armée russe et biélorusse en Biélorussie l’hiver dernier. Selon le discours de Poutine lors de la conférence de Minsk aujourd’hui, les deux pays ont l’intention de poursuivre les exercices de manœuvre conjoints.

« Nous avons convenu de poursuivre des exercices conjoints réguliers et d’autres activités liées à l’entraînement opérationnel au combat », a déclaré le président russe. Selon Poutine, il est également possible que la Russie participe à la formation des équipages des avions militaires biélorusses, qui sont adaptés pour utiliser des munitions à ogives nucléaires spéciales.

Cependant, la coopération militaire et économique esquissée entre les deux pays ne signifie pas que la Russie essaie « d’absorber » la Biélorussie, a déclaré Poutine. Il a déclaré que ces « rumeurs » étaient une tentative des ennemis de la Biélorussie et de la Russie de ralentir le « processus d’intégration » des deux pays. La Russie et la Biélorussie sont officiellement des États-Unis depuis 1999.

Loukachenko a souligné que la Biélorussie ne peut pas se passer de la Russie. « Soyons honnêtes. Sommes-nous capables de protéger notre indépendance et notre souveraineté sans la Russie ? Nous ne le sommes pas », déclaré

Le dirigeant russe s’est rendu en Biélorussie pour la première fois depuis juin 2019. Le porte-parole de Poutine, Dmitri Peskov, a rejeté les spéculations selon lesquelles le but du voyage de Poutine aujourd’hui était de convaincre la Biélorussie de participer directement au conflit en Ukraine. Cependant, les journalistes invités à la conférence de presse n’ont pas interrogé Loukachenko et Poutine sur la guerre en Ukraine.

Au lieu de cela, ils se sont demandé, par exemple, si Poutine aurait félicité son homologue, Emmanuel Macron, si la France, et non l’Argentine, avait remporté la finale de la Coupe du monde de dimanche. Macron était en contact téléphonique avec Poutine et a été critiqué dans le passé pour son attitude relativement accommodante envers le dirigeant russe.

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, par exemple, a également participé aux pourparlers à Minsk. Il a déclaré lors de la réunion que Poutine et Loukachenko ont confirmé la direction des deux pays visant à renforcer l’indépendance de la Russie, de la Biélorussie et de leur union.