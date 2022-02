L’OTAN renforce son flanc oriental et dispose de plus de troupes de réserve, accord du sommet

Bruxelles – L’Alliance de l’Atlantique Nord renforce son flanc oriental en réponse à l’agression russe et déploiera des troupes supplémentaires en Europe si nécessaire. Le président et le Premier ministre de l’OTAN ont accepté cela lors d’une vidéoconférence extraordinaire exprimant leur soutien à l’Ukraine sans promettre les armes nécessaires à Kiev. Cependant, selon le chef de l’alliance Jens Stoltenberg, plusieurs pays se sont engagés à les fournir séparément. Dans le même temps, les dirigeants de l’alliance ont fermement condamné l’invasion russe dans une déclaration commune, qualifiant la décision du président Vladimir Poutine d' »erreur stratégique menaçante ».

« L’attaque planifiée de longue date contre l’Ukraine, un pays indépendant, pacifique et démocratique, était brutale et totalement injustifiée et injustifiée », ont convenu les 30 dirigeants de l’OTAN.

Aujourd’hui, le président américain Joe Biden, avec d’autres dirigeants alliés, cherche des moyens d’assurer la sécurité des pays proches de la Russie notamment. « J’ai ordonné le déploiement de troupes supplémentaires pour augmenter nos capacités (militaires) en Europe et pour soutenir nos alliés de l’OTAN », a déclaré Biden après les pourparlers, mais n’a pas précisé combien de troupes américaines supplémentaires il enverrait en Europe. Il a également déclaré que Poutine n’avait pas réussi à diviser les Alliés occidentaux et que l’OTAN gardait ses politiques ouvertes.

L’alliance a renforcé ses forces sur son flanc oriental ces dernières semaines, et les États-Unis ont décidé jeudi d’envoyer 7 000 militaires américains supplémentaires en Europe. Aujourd’hui, l’Allemagne a annoncé le déploiement de plusieurs navires, et d’autres pays d’Europe occidentale ont également été impliqués. À la suite du sommet, la France a annoncé qu’elle enverrait quatre chasseurs Mirage 2000 et 200 autres soldats en Estonie, et qu’elle renforcerait également les troupes de l’OTAN en Roumanie de 500 soldats.

« Nous ferons tous les déploiements nécessaires pour assurer une dissuasion et une défense fortes et fiables de toute l’alliance », a déclaré le chef de l’Otan dans un communiqué.

Les dirigeants ont également promis plus de « soutien politique et pratique » à Kiev aujourd’hui. L’OTAN réitère qu’elle n’a pas l’intention d’intervenir directement en Ukraine, et bien que certains États membres fournissent à l’Ukraine des armes et du matériel militaire, l’Alliance dans son ensemble n’a pas donné son accord.

« Les Alliés sont fermement déterminés à continuer à apporter leur soutien », a déclaré Stoltenberg à l’issue des pourparlers, selon lesquels plusieurs pays avaient annoncé qu’ils fourniraient à l’Ukraine des armes, y compris des systèmes anti-aériens majeurs. Plusieurs États membres, dont les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Pologne et la République tchèque, ont promis des livraisons ukrainiennes d’armes ou de munitions ces dernières semaines.

Selon le Premier ministre Petr Fiala, les Tchèques sont prêts à participer au renforcement du flanc oriental de l’Alliance par l’envoi de troupes. Fiala a rappelé que le gouvernement tchèque a approuvé aujourd’hui la possibilité d’envoyer jusqu’à 580 soldats appartenant à la force de réaction rapide de l’OTAN sur n’importe quel territoire de l’Alliance. Il a rejoint le sommet avec le président Miloš Zeman, qui représente habituellement les Tchèques aux sommets de l’OTAN.

« Monsieur le Président m’a invité à le faire, entre autres, pour démontrer l’unité claire des représentants politiques tchèques en ces temps difficiles, notre unification de la nécessité de soutenir l’Ukraine et l’impossibilité de céder à l’agression du régime de Vladimir Poutine », dit Fiala.